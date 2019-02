Tallene som viser Norges dominans: – Blir ikke interessant å se på

– Hvis det bare er én nasjon som dominerer, blir det ikke interessant for folk å se på, sier Russland-trener Cramer.

I VM har russerne, og forsåvidt de fleste andre, så langt blitt utkonkurrert av norske løpere.

Tyske Marcus Cramer har trent Russlands landslag de siste årene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

På herresiden har det vært total Norge-dominans i toppen. Johannes Høsflot Klæbo vant sprinten, Sjur Røthe tremila med skibytte og Emil Iversen og Klæbo lagsprinten.

På kvinnesiden er det kun lagsprinten Norge ikke har vunnet i VM. Der var Sverige sterkest. Ellers står Therese Johaug med to gullmedaljer, mens Maiken Caspersen Falla vant sprinten.

– Det er fint for Norge, men ikke for oss. Vi prøver å slå dem, men en hel sesong som dette, med Norge så mange ganger øverst... De har virkelig et sterkt lag, sier Cramer.

Therese Johaug sørget for nok et norsk gull da hun gikk til topps på 10-kilometeren tirsdag. Hun vant foran svenske Frida Karlsson og Ingvild Flugstad Østberg. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tok ingen individuelle gull forrige VM

Det er en kjent sak at Norge er gode i langrenn, men den norske gullfangsten så langt er faktisk betydelig sterkere enn i VM for to år siden.

Norges herreløpere greide nemlig ikke å ta en eneste gullmedalje på de individuelle løpene i Lahti-VM. Der vant de norske herrene kun stafetten.

Samtidig gikk sprint-gullet til italienske Fredrico Pellegrino, med Klæbo som beste nordmann med bronse. På tremila vant russiske Sergej Ustjugov, mens Martin Johnsrud Sundby og Finn-Hågen Krogh fulgte like bak. Lagsprinten ble også vunnet av Russland.

Finske Iivo Niskanen tok gullet på 15-kilometeren foran Sundby og Niklas Dyrhaug, mens femmila endte uten nordmenn på pallen. Kanadiske Alex Harvey vant.

På kvinnesiden var derimot Marit Bjørgen og Maiken Caspersen Falla i praktslag, og samtlige gullmedaljer gikk til Norge.

Kanadiske Alex Harvey tok et litt overraskende gull på femmila i VM for to år siden. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Norsk dominans også i verdenscupen

Det er ikke sånn at Cramer skulle ønske at russere heller hadde vunnet alle gullene i årets VM. Han understreker at dét hadde vært like dumt.

Poenget hans er at han helst skulle sett at de gjeveste medaljene ble fordelt på flere.

– Det er mye bedre at vi får med andre, mindre nasjoner og mange forskjellige utøvere på podiumet og topp ti. Som med Slovenias sølv på lagsprinten for kvinner, det er mye bedre for sporten. Men i Norge er langrenn like populært som fotball er i Tyskland, og de er veldig gode, sier han.

Slovenske Katja Visnar og Anamarija Lampic imponerte da de tok sølv på lagsprinten. Sverige vant, mens Maiken Caspersen Falla og Ingvild Flugstad sikret bronse til Norge. Foto: GEORG HOCHMUTH / AFP

Også i verdenscupen har Norge dominert denne sesongen.

En opptelling viser at på de individuelle løpene har Norge vunnet hele 26 ganger til sammen på herre- og kvinnesiden, mens Russland står med syv seiere.

Sverige har vunnet fem renn, alle på kvinnesiden. Finland og Italia har to seiere hver, mens USA og Frankrike har én seier.

Ulvang: – Ikke så bekymret

Vegard Ulvang, leder av langrennskomiteen i det internasjonale skiforbundet (FIS), sier han forstår Cramers bekymring, han bare kjenner ikke helt på det samme selv.

– Helt generelt er det bra med litt deling. Men jeg synes det er mye positivt å se fra flere nasjoner nå. Totalt sett er jeg ikke så bekymret. Vi ser at disse tingene går i perioder, sier Ulvang.

Han sier at det internasjonale skiforbundet flere ganger er blitt beskyldt for å forsøke å stagge den norske dominansen.

– Mange tror at vi er ute etter å lage konkurranseformer for «å ta» nordmennene, men det kan vi ikke. Langrenn er likt for alle. FIS er eid av sine nasjonale forbund og har ikke noen pott eller tillatelse til å gjøre noe mot de små nasjonene. Vi er avhengig av at nasjonene driver seg selv, for det er ikke penger til støtte eller noe slikt, sier Ulvang.

Vegard Ulvang kan ikke annet enn å være enig i at Norge er dominerende i langrenn, men han synes det er nok av andre nasjoner som hevder seg i toppen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han medgir likevel at Cramer har ett poeng.

– Det er en sterk link mellom interesse og seer-tall og slike ting når det gjelder hvor vi har løpere, sier han, og legger til at han derfor gjerne skulle sett at for eksempel Tyskland hevdet seg litt mer enn de har gjort de siste årene.

Iversen: – Vi ødelegger ikke spenningen

Emil Iversen, som selv tar med seg et lagsprint-gull hjem fra Seefeld, bare fnyser av Cramers innspill.

Emil Iversen har allerede vunnet ett gull i VM, og onsdag går han for et nytt på 15-kilometeren. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Det har vært tighte dueller og spennende hele tiden. Det er knallhardt å få de resulatene vi har. Det er marginer og småting som gjør at vi klarer det, det er ikke noe overlegent i det hele tatt. Vi har bare greid å vippa det over i vår favør, sier Iversen, før han understreker:

– Men vi ødelegger ikke spenningen eller noe i det hele tatt. Det er utlendinger rundt oss i toppen og det er ingen «walk in the park». Alle som går her i VM har stått på for å få til resutaltene, så det der føler jeg ikke noe på i det hele tatt.

Russerne har en ny sjanse på 15-kilometer intervallstart onsdag, en øvelse Norge tradisjonelt har slitt med å vinne.

Denne gangen er det Didrik Tønseth, Sjur Røthe, Martin Johsrud Sundby og Emil Iversen som skal forsøke å gjøre det for Norge.

– Vi har noen flere sjanser, og vi skal prøve å slå Norge. Jeg håper vi har sjans, sier Cramer.

Han tror Russland snart kommer til å gi Norge betydelig skarpere konkurranse.

– Vi har et ungt lag med unge menn og kvinner som kommer opp. På kvinnesiden startet vi å satse for to år siden med disse ungene jentene vi har med her, og nå er vi i nærheten. Men vi vet at vi trenger kanskje to eller tre år til på oss, sier han.