– Man har kanskje ventet litt på det, at det skal normalisere seg. Han har levert ekstreme tall og man har stilt seg spørsmålet om det kan vare. Det er jo naivt å tro at det skal være slik hele tiden, alltid.

Det sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp, før lørdagens finale i Mesterligaen mellom Manchester City og Inter i Istanbul.

Erling Braut Haaland har scoret utrolige 52 mål på 52 kamper for City denne sesongen. Nordmannen har satt rekord etter rekord og mye av grunnen er at han scorer flere mål enn forventet, basert på sjansene han har fått.

På de første 40 kampene scoret han 47 mål, men hadde «kun» 33,28 forventede mål. Forventede mål, expected goals (xG), er et mål på hvor mange mål det er forventet at en spiller skal score, ut ifra de sjansene spilleren har fått.

De siste tolv kampene har det imidlertid kun blitt fem mål, til tross for en xG på 9,6 mål.

Manchester City-manager Pep Guardiola var klar i talen da NRK tok opp den negative trenden til Haaland på en pressekonferanse i Istanbul fredag kveld.

– Jeg er ikke her for å diskutere konverteringsraten til Haaland. Hvis du har tvil om at Haaland kan score mål, så er du den eneste personen. Jeg har ingen tvil. I morgen vil han være klar til å hjelpe oss til å vinne Mesterligaen, sier Guardiola.

NØKKELEN TIL SUKSESS: Spurt om hva som er nøkkelen til Guardiolas suksess, svarte han å ha gode spillere. Lionel Messi tidligere, og nå Haaland, fortalte spanjolen. Foto: Jon Super / AP

– Små ting som avgjør

– Vi så det litt med Haaland i starten av året, hvor han slet litt. Men så scoret han 15 mål på seks-syv kamper. Så det kan gå litt opp og ned selv for ham, sier NRKs fotballskribent, Thore Haugstad.

I den nevnte perioden fra slutten av januar til starten av mars scoret Haaland to mål på åtte kamper.

Da var det først og fremst sjansene som uteble for nordmannen, mens de siste kampene har vært preget av manglende uttelling.

– Det handler om flyt, selvtillit, marginer og slike ting. Det er små ting som avgjør. Det er veldig menneskelige faktorer som ligger bak. Uansett hvor god du er i en idrett, så har du perioder hvor ting flyter og perioder hvor ting ikke helt går din vei, sier Haugstad.

FORTVILT: Haaland bommet og bommet mot Real Madrid i semifinalen, men Manchester City vant likevel 4–0 og gikk videre til finalen. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Fra 19 til fem

For fem mål på tolv kamper er faktisk det minste antall mål Haaland har hatt i en periode over tolv kamper siden 2019, da han var i starten av karrieren i Salzburg.

Fotballnettstedet Transfermarkt.com har totalt statistikk for 300 kamper Haaland har spilt for aldersbestemte landslag, Bryne, Molde, Salzburg, Borussia Dortmund, Norge og Manchester City.

Grafen over Haalands mål i rullerende perioder på tolv kamper viser store svingninger gjennom karrieren, med topper på henholdsvis 19 og 18 mål i løpet av tiden i Manchester City.

– Det positive for Haaland er at City har gått videre i alle turneringer i denne perioden, så det har ikke fått noen konsekvenser. Faktisk har vi nesten ikke sett noen overskrifter om det, fordi alle har vært så fokusert på hvor bra City har vært som lag, sier Haugstad.

– Det sier noe om den situasjonen Haaland befinner seg i. Uansett hvor mye han scorer, så lenge ikke City vinner, så vil folk si at han ikke gjør jobben sin, fordi han skal gjøre laget bedre. Men nå som City vinner, så er alt greit, sier han.

– Uvanlig

Haaland har siden han kom til Salzburg scoret 201 mål på 199 kamper for klubb og landslag. Derfor er målsnittet på 0,42 mål de siste tolv kampene og «kun» 0,14 mål på de siste syv kampene noe annet enn hva man har blitt vant til å se fra nordmannen.

– Det er ganske uvanlig. Spesielt i en periode hvor City har vunnet og scoret mål ellers. Du har en spiller som de siste fire årene har scoret rundt ett mål i snitt per kamp. Da er det uvanlig at han har så få mål i en slik periode, sier Haugstad.

Haaland selv svarte slik på spørsmål fra TV 2 om at det hadde blitt ett mål på syv kamper.

– Du kan også tenke på det som at jeg har scoret 52 mål på 52 kamper. Var det ett mål på syv kamper du sa? Du kan tenke på det sånn også. Jeg bryr meg virkelig ikke om det i det hele tatt, sa Haaland.

TO I BOKS: Erling Braut Haaland og Manchester City har allerede vunnet Premier League og FA-cupen denne sesongen. Her er Haaland etter finalen i FA-cupen mot Manchester United forrige helg. Foto: GLYN KIRK / AFP

Det som er ekstra bemerkelsesverdig er alle sjansene Haaland har bommet på. Statistikknettstedet FBref har xG-tall for alle Haalands kamper i Mesterligaen og tysk Bundesliga.

I rullerende perioder på tolv kamper har han kun marginalt underprestert xG med -0,1 og -0,2 fire ganger i Salzburg og Dortmund.

Denne sesongen har han overprestert xG helt frem til de siste kampene, hvor han nå altså har -4,6 over de siste tolv kampene.

Haugstad tror det Haaland ser enkelt på det.

– Jeg tror han er ferdig med å tenke på målrekorder denne sesongen, om han i det hele tatt har vært motivert av det. Jeg tror det er veldig svart/hvitt for Haaland. Så lenge City vinner den tittelen, så er alt rosenrødt. Om han ikke er nær ballen, så har ikke det så mye å si. Men hvis han ikke scorer og City taper 0-2, så kan nok folk begynne å grave opp gamle argumenter om at han ikke er med i spillet og at City kanskje hadde vunnet uten ham. Alle slike faktorer blir forstørret i tap, og spesielt med City i Mesterligaen.

– Det er ingen som klarer å levere helt stabile tall på det nivået der i den konkurransen. Jeg er helt sikker på at både Pep Guardiola og Haaland selv er ganske avslappede til det, spesielt med tanke på at han kommer seg til sjanser, supplerer Torp.