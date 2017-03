Tallene som viser at Klæbo smadrer Northug

– Det handler vel om å være på hugget på de verdenscuprennene man får, og i år så har det egentlig gått på skinner stort sett hele veien, sier Johannes Høsflot Klæbo nøkternt.

Spørsmålet han svarer på: Hvordan er det mulig?

I sin første seniorsesong har 20-åringen fra Trondheim satt sammen en resultatrekke ingen før ham har vært i nærheten av.

Hvis vi tar med det ene rennet Klæbo gikk sist vinter, har han ti individuelle resultater i verdenscupen. Han har vunnet ett renn. Fem ganger har han vært på pallen, altså i halvparten av rennene. Dårligste plassering: 15.

Han tok medalje i sitt aller første VM-renn, bronse på sprinten i Lahti.

Fredag sikrer han trolig sammenlagtseieren i sprintverdenscupen. Semifinale er nok.

BRONSEGUTT: Johannes Høsflot Klæbo tok medalje i sin aller første VM-start. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Klæbo – Northug 50-14,3

En naturlig sammenligning er vidunderbarnet Petter Northug. Northug debuterte i verdenscupen et år yngre enn Klæbo og tok også sin første verdenscupseier et år yngre enn Klæbo.

Men ser man på tallene etter Northugs første sesong som senior, finner man følgende:

Northug hadde 28 individuelle verdenscupresultater. Bare fire ganger hadde han vært på pallen, hvorav to seirer.

Mens Northug altså var på pallen i 14,3 prosent av rennene, er det tilsvarende tallet for Klæbo 50 prosent.

– Resultatene viser at han er like god som Petter, konstaterer landslagstrener Tor-Arne Hetland på allroundlaget.

– Det viser hvor heldig vi er som har fått et nytt stjerneskudd. Han har tatt et steg i fra i fjor og legger på og legger på. Det ser lovende ut, gliser han.

– Et gigantisk steg

Sprinttrener Arild Monsen er ikke mindre imponert.

– Han er kommet langt i utviklinga si, har tatt et gigantisk steg fra i fjor til i år og fått ut det utrolige potensialet han har. Vi er overrasket over at det skal gå så fort, det er bare å ta av seg hatten.

En av nøklene til de stabile resultatene er å stå over mange renn.

– Det handler om at jeg tør å trene litt når det er sesong også. Det har vært oppskrifta mi å trener bra gjennom hele vinteren, da opprettholder man en bra form, konstaterer Klæbo.

DEN FØRSTE SEIEREN: Johannes Høsflot Klæbo banket alle på sprinten i Otepää helga før VM. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ekstremt voksen

Det er en resept landslagstrenerne synes han bør fortsette med.

– Jeg synes Johannes er ekstremt voksen og skjønner at han skal ta et og et steg før han hopper på neste nivå. Det at han blir mørnet forsiktig tror jeg er veldig smart, og det har han skjønt, påpeker Hetland.

Han mener derfor at sprintlandslaget kanskje er riktig steg for rekruttløperen neste vinter – og at OL-sprinten er et naturlig hovedmål

– Det er vel ingen tvil om at det er mye bedre å komme hjem med en gullmedalje en fire åttendeplasser. Å være kvesset mot én distanse tror jeg er smart for han. Men han er moden for å gå lengre distanser også, sier Hetland.

Men først skal altså denne sesongen avsluttes. Fredag innledes minitouren i Canada med en sprint. Er Klæbo blant de 18 beste, er sprintkula hans.

Ikke bli overrasket om han vinner hele minitouren.