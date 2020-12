Taktisk genistrek sikret norsk pallplass – franskmannen gikk på trynet

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Nå har det løsna litt her, det er deilig, sier Tarjei Bø etter å ha gått inn til tredjeplass på fellesstarten i Hochfilzen bak tyske Arnd Peiffer og svenske Martin Ponsiluoma.

Han bommet kun én gang, og på sisterunden var det duket for en duell mellom han, tyske Benedikt Doll og spurtkanonen Emilien Jacquelin. Med franskmannen som klar favoritt til å sikre den siste pallplassen, innså Bø at han måtte gå smart.

– Vi vet Jacquelin er veldig sterk de siste 500 meterne inn mot mål. Jeg var nok litt heldig og fordi jeg var veldig bevisst på at jeg skulle være først inn i tunnelen og håpe at det kunne skje et eller annet bak.

Ved å nekte franskmannen å ta den siste innersvingen, gikk det galt for Jacquelin som falt like før oppløpet.

– Franskmannen har litt fransk eleganse og leker seg ofte med oss inn mot mål. Så nå fikk han smake sin egen medisin, sier Bø.

JUBLET: Tarjei Bø var tydelig fornøyd etter å ha sikret sin 41. verdenscuppallplass. Foto: Matthias Schrader / AP

Hadde lært av Tandrevolds feil

Han hadde nemlig studert kvinnenes jaktstart lørdag, hvor Ingrid Landmark Tandrevold gikk på en taktisk blemme mot svenske Elvira Öberg som kan ha kostet henne pallplassen.

– Jacquelin prøvde å gå på inneren som Elvira gjorde i går på Ingrid, og jeg hadde bestemt meg for at ingen skulle inn der. Han er jo en stor mann og da er det vanskelig å komme inn i et lite musehull, gliser Bø.

Å ta innersvingen før oppløpet har nemlig vært en suksessoppskrift for franskmannen tidligere. I VM i Anterselva vant han gull på jaktstarten foran nesa på lillebror Bø etter en taktisk manøver. Denne gangen lykkes imidlertid ikke Jacquelin med planen sin, og det var en skuffet løper som kom i mål som nummer fem.

– Jeg vet ikke hvem som har rett eller feil. Jeg følte jeg hadde tid og luke til å gå på innsiden av Tarjei, men sånn er det i denne idretten. Fra min side så er jeg sikker på at han ville presse meg, og var jeg i hans situasjon så ville jeg kanskje gjort det samme, men denne gangen falt jeg. Det er frustrerende, forteller franskmannen.

PALLEN: Tarjei Bø ble nummer tre, Arnd Peiffer vant mens Martin Ponsiluoma ble nummer to. Foto: Barbara Gindl / AFP

Thingnes Bø skøyt seg bort

Det ble nok en solid norsk laginnsats i Hochfilzen med Sturla Holm Lægreid som nummer seks og Johannes Thingnes Bø på syvendeplass. Begge lå an til en topplassering da de kom inn på standplass til siste skyting, men med én bom på Lægreid og to bom på Thingnes Bø, måtte de gi opp kampen om pallen.

– Det var god trafikk i dag, med mye god skyting fra mange og offensiv gåing fra start. Det passet meg bra, men så skyter jeg meg dessverre ut når det skal avgjøres, sier Thingnes Bø som likevel beholder den gule ledertrøya i juleferien.

FOR MANGE BOM: Med tre bom totalt holdt det ikke til pallplass for Thingnes Bø på fellesstarten. Foto: BARBARA GINDL / AFP

– Sesongen så langt er veldig, veldig bra. Jeg har ikke vunnet like mye som i fjor, og det er litt skuffende, men det har ikke stresset meg for masse. Det har vært mange gode prestasjoner også, og det kunne fort gått andre veien, så jeg synes jeg har gjort det bra. Sjuendeplass i dag er den dårligste plasseringen så langt, så det sier litt om hvor bra det har vært, mener Thingnes Bø.