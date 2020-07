Takket nei til England og Spania – valgte Vålerenga

Signerte milliardkontrakt

Patrick Mahomes har skrevet under på en 10 år lang kontraktsforlengelse med Kansas City Chiefs. Avtalen er den største som er inngått i idrettshistorien.



Quarterbacken var den store stjerna da Kansas City Chiefs vant sin første Super Bowl siden 1970 i februar. Fram til kontraktsslutt i 2031 kan Mahomes tjene opptil 503 millioner dollar, over 4,7 milliarder kroner, og er garantert over 4 milliarder i løpet av kontraktsperioden.



Den tidligere rekorden ble holdt av baseballspiller Mike Trout som signerte en kontrakt verdt 425 millioner dollar i 2019.



Til sammenligning tjener Cristiano Ronaldo 1,2 milliarder kroner på sin fireårskontrakt med Juventus fram til 2022 .Den største kontrakten fotballhistorien til nå signerte Gareth Bale da han skrev under en 6-årskontrakt med Real Madrid verdt 146 millioner dollar i 2013.