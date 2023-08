Takket avdød bestefar etter superserie

Norges VM-tropp rammet av ekstremvær: – Livsfarlig

Ada Hegerberg og resten av de norske VM-spillerne måtte søke ly for et voldsomt haglvær på treningsfeltet onsdag, da en vinterstorm blåste inn over Auckland.

– Det været er helt forferdelige. Det er skikkelig skiftende. Det er litt norsk vær, så vi er vant med det, sier Anna Jøsendal til NRK og fortsetter:

– Det kom plutselig hagl, så det var livsfarlig å være på banen. Vi måtte bare gjemme oss I teltet og ta en liten pause.

Det ble utstedt farevarsel for kraftig vind, og lokale myndigheter vurderte å stenge Harbour Bridge, som forbinder Auckland by med de nordlige forstedene. Lenger sør i landet er det meldt om stengte veier på grunn av snøvær.

I Auckland var det allerede notorisk ustabile været spesielt omskiftelig onsdag, med sol og kraftig regn om hverandre. Et kvarter ut i treningen startet et voldsomt haglvær. De norske avbrøt treningen og søkte ly i et telt ved treningsfeltet, men kunne fortsette få minutter senere. (NRK/NTB)