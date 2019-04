Seks uker før det norske landslaget setter kurs mot Frankrike og verdensmesterskapet i fotball, smiler Isabell Herlovsen om kapp med sola på landslagssamling i Marbella.

– Jeg har det mye bedre nå enn sist vi møttes, forsikrer hun NRK om.

I vinter vurderte landslagsveteranen fra Fredrikstad å legge fotballskoa på hylla etter en betent konflikt med hennes daværende klubb Vålerenga. Hun var redd VM-drømmen skulle ryke og situasjonen sleit på psyken.

Herlovsen ble sykemeldt og måtte blant annet stå over landslagssamlingen på La Manga i januar. Senere ble floken løst og hun ble lånt ut til Kolbotn, og med miljøskiftet kom smilet gradvis tilbake.

– Jeg har kommet til en fantastisk klubb og jeg trives veldig godt.

– Tilliten betyr mye

DRØMMESTART: Isabell Herlovsen scoret to mål i serieåpningen mot LSK Kvinner. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I serieåpningen viste Herlovsen hvor godt hun trives ved å score to mål mot regjerende seriemester LSK Kvinner. På landslaget i Algarve Cup i månedsskiftet februar/mars scoret hun i to av tre kamper.

– Selvtilliten er på topp igjen. Jeg føler at jeg kan være meg selv og gjøre det jeg er god på, sier hun.

I Vålerenga opplevde hun å miste troen på egne ferdigheter, og hun scoret bare halvparten så mye som hun gjorde da hun spilte for LSK Kvinner. Hun var sjelden fornøyd med egen innsats på banen, noe hun tror skyldes at hun mistrivdes stort i klubben.

Men selv da selvtilliten var på bånn, opplevde hun støtte fra landslagssjef Martin Sjögren.

– Jeg er veldig takknemlig for at de har tillit til meg, og spesielt i den perioden hvor ting var ganske tunge, så følte jeg fortsatt at landslaget hadde tillit til meg og ville satse på meg. Det betyr veldig mye, forteller spilleren.

Beskrives som «notorisk målmaskin»

RUTINERT: Herlovsen er en av landslagssjef Martin Sjögrens mest rutinerte spillere. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I 2017 hadde Herlovsen landslagspause fordi hun spilte for den kinesiske klubben Jiangsu Suning. Seriekampene krasjet med EM, og Herlovsen gikk glipp av et mesterskap for første gang siden 2005.

Til tross for en vinter preget av usikkerhet, tyder alt på at Herlovsen får sitt mesterskapscomback for Norge.

For landslagssjefen er det uhyre viktig.

– Hun har kvaliteter som ikke alle andre spisser har. Hun er fotballsmart og veldig god i sitt forsvarsspill. Så vet vi at hun er en notorisk målmaskin, selv om hun sleit litt på klubblaget i fjor, forteller svensken.

Han har opplevd en forandring etter at Herlovsen begynte å spille for Kolbotn, og sier hun virker «mer klar».

– Da hun fikk problemer i klubben (Vålerenga), hadde hun det ikke så bra. Det er jo viktig at spillerne er tilfredredse med sin hverdag, fordi hverdagen påvirker ekstremt mye. Og det er ofte i klubbhverdagen at man får den største utviklingen, så det er viktig at hun kjenner hun er i et miljø der hun kan legge all energi på å bli så bra som mulig i fotball.

Vil slå målrekord

REKORDHOLDE: Marianne Pettersens målrekord lever farlig. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

– Jeg tror det her kan bli et veldig stort VM for Norge, og det å få lov til å bidra inn mot det mesterskapet, det gleder jeg meg veldig til.

Kanskje kan hun også nærme seg sitt store personlige mål: å slå målrekorden til Marianne Pettersen.

Pettersen scoret 66 mål for Norge – Herlovsen står med 57 scoringer.

– Når jeg er så nær, ønsker jeg jo å slå den rekorden. Den har stått ganske lenge nå, så jeg føler egentlig det er på tide at noen andre tar over den plassen der.