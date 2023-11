Takk for no’, Tove Moe?

Alt er definitivt ikke som det skal være i norsk skisport.

Og rett før den tradisjonsrike sesongstarten for langrenn på Beitostølen, kom enda et bidrag til uroen.

Denne gang fra skipresidenten selv, i form av et ganske så oppsiktsvekkende intervju med Adresseavisen.

Under overskriften «Hvis jeg bare må holde på med brannslukking, må jeg tenke over om jeg vil dette.» lufter skipresident Tove Moe Dyrhaug sin frustrasjon over rekken med utfordringer som åpenbart hindrer henne i å være den skipresidenten hun ønsket å være.

Og som mange av oss også håpet og trodde at hun skulle bli. Helt frem til dette, kan det vise seg.

VAR VED GODT MOT: Dyrhaug smilte fra øre til øre under VM i Planica forrige sesong. Foto: Terje Pedersen / NTB

En tidlig avskjedssøknad?

Det kan ha vært tenkt som et slags kabinettsspørsmål til alle støykildene i forbundet, en i overkant tydelig og offentlig oppfordring til å samle rekkene og få slutt på den aldri hvilende turbulensen.

Altså et slags «Slutter dere ikke snart å krangle, motarbeide og lekke informasjon, kan jeg aldri kunne fungere ordentlig som skipresident.»

Det fremstår likevel mye mer ut som en overraskende tidlig avskjedssøknad.

Og kanskje var det også akkurat dét det var.

Denne typen klaging -og det kan ikke betegnes som annet- er nemlig kun egnet til å undergrave en autoritet den tidligere RBK-lederen Dyrhaug tilsynelatende har slitt med å bygge særlig langt opp i sin tid som skipresident.

I en tid som til de grader krever lederansvar, går Dyrhaug i stedet langt i å gi det helt fra seg.

For å bruke hennes egen sjargong:

Brannmesteren selv kan ikke klage på at det er branner å slukke.

Tenk om det var Støre

Kabinettsspørsmål er jo et begrep lånt fra den litt mer omfattende stortingspolitikken. Regjeringen ber om eksplisitt tillit fra Stortinget – ellers går den av.

Hvis dere ikke veldig snart gjør jobben enklere, så orker jeg ikke mer.

Det skulle jo vært interessant å høre reaksjonene hvis Jonas Gahr Støre hadde sagt det samme, idet habilitetssaker og tarvelige meningsmålinger dukket opp på stripe for regjeringssjefen.

En statsminister kunne aldri sendt ut et signal om at det er så anstrengende å ha så mange oppgaver i jobben at man er usikker på om man orker dette særlig mye lenger – et drøyt halvår før et eventuelt omvalg.

Trond Giske ville skrevet bok om det. Og velgernes dom ville vært nådeløs.

Det kan den også fort bli for Dyrhaug.

Og hun vet det nok veldig godt selv.

HOLDER UT: Jonas Gahr Støre kunne ikke sagt det samme. Her fullfører han Birkebeinerrittet i 2015, tross fall og hjernerystelse. Foto: NTB

For det er noe genuint oppgitt over Dyrhaugs klagesang fra noenlunde hjemmebane i Selbu. Hun har åpenbart ikke fått til den kulturendringen hun etterlyser i forbundet.

Kanskje har dette også gitt grobunn til kritikerne av hennes i overkant passive rolle som forbundets øverste valgte leder, blant annet i prosessen som endte med at alpinisten Lucas Braathen sluttet helt som aktiv.

Det holder ikke å skylde på en uhåndterlig grenstruktur når hun er valgt nettopp for å ta ansvar for at den fungerer.

Det nytter ikke å si at skistyret hennes kun skal forholde seg til pågående konflikter når de blir løftet opp fra gren-nivå til styret.

Det nytter ikke når forbundets fremtidige eksistens står på spill.

Veldig spesielle omstendigheter

En av tingene Dyrhaug har blitt kritisert for, er å gi Johannes Høsflot Klæbo en blankofullmakt til å gå verdenscup, selv om han valgte å takke nei til landslaget. Med dét gikk hun i praksis mot forbundets regelverk og sitt eget styres helt ferske vedtak.

«INGEN TVIL»: Sa Dyrhaug da hun ble spurt om Klæbo fikk gå verdenscupen selv om han takket nei til landslagsplass. Foto: Lise Åserud / NTB

I intervjuet med Adressa gjentar hun påstanden om at hun mener det faktisk var spesielle omstendigheter, som er kravet for å få unntak for denne regelen, som rettferdiggjorde uttalelsen. Det er fortsatt umulig å se hva disse omstendighetene var.

Men det gir en følelse av at det var en mer bevisst handling enn det den gang virket som.

Og at det var en uttalelse som hadde til hensikt å hjelpe langrennskomiteen, som da ikke trengte å forholde seg til hvordan man skulle få til at verdens beste langrennsløper skulle få gå verdenscup.

Eller hvordan man skulle forklare at ikke Kristine Stavås Skistad og Astrid Øyre Slind fikk samme begrensninger som Klæbo. Selv om også de har valgt å stå utenfor landslaget.

Det er et uryddig signal, som også flere løpere og tidligere aktive har vært inne på. Les også Golberg ut mot leiinga: Meiner Klæbo og Skistad burde vore på landslaget

Og det er egnet til å forsterke inntrykket av en langrennspresident mer enn en samlende skikkelse for hele skisporten.

Birolleinnehaver

Dyrhaug sier i intervjuet at hun er opptatt av rolleforståelse. Og det er helt åpenbart viktig.

Blant annet derfor var vi også mange som mente og mener hun var det riktige valget da hun overtok presidentvervet fra Erik Røste i 2022. Dyrhaug kunne blitt leder for ski-VM i Trondheim i 2025, men valgte i stedet å takke ja til å ta over styringen av hele det fragmenterte Ski-Norge.

Det virker som om hun angrer på at hun ble president i dag.

AUTORITET: Tidligere skipresident Erik Røste hadde noe Dyrhaug mangler. Foto: NTB

Røste hadde fått kritikk fra et evalueringsutvalg, ledet av statsadvokat Katharina Rise, for nettopp manglende rolleforståelse, også i forbindelse med det stadig pågående hoppbråket internt i forbundet.

Men ingen tvilte på Røstes autoritet som president, uansett om man likte måten han utøvet den på eller ikke.

Dyrhaug har på det snaue halvannet året siden hun ble valgt på Skitinget i Molde forsommeren 2022 ikke vært i nærheten av å opparbeide seg en tilsvarende posisjon internt.

Og det vil nå slå tilbake på henne.

For de brannene Dyrhaug mener hun bruker uforholdsmessig tid og krefter på å slukke, henter mye av sitt oksygen fra det som oppfattes som hennes fravær av ledelse.

Og det er godt mulig hun har kommet til samme konklusjon når hun uttaler seg som hun gjør i nevnte intervju.

Slik gir hun i så fall sitt forbund tid til å finne egnede kandidater til å etterfølge henne frem mot Skitinget i Bodø i juni 2024.

Den neste er kanskje den beste

Hvem som kan eller vil ta over brannslukkingen, midt i kriseøkonomi, avtalerebeller og en hoppgren som egentlig ikke vil være med i forbundet i det hele tatt, er nødvendigvis et helt åpent spørsmål.

Det er en form for ultrakombinert som aldri vil ende på OL-programmet.

Nevnte Katharina Rise, som nå er assisterende sysselmann på Svalbard, var en av motkandidatene til Dyrhaug sist. Det er i ettertid lett å tenke at den juridiske kompetansen hadde vært nyttig for en skipresident de siste 18 månedene.

MOTKANDIDAT: Katharina Rise, kritiserte i sin tid Erik Røste for manglende rolleforståelse. Hun stilte selv som Dyrhaugs motkandidat til Skipresident-vervet. Foto: NTB

Den andre motkandidaten fra 2022, Kristin Vestgren Sæterøy, har også erfaring og kompetanse som på et tidspunkt vil kunne gjøre henne aktuell igjen.

Men det er langt fra sikkert de vil gjennom runden igjen. Derfor kommer det nødvendigvis til å bli spekulert i andre alternativer.

Et åpenbart sådan er langrennslegenden Vegard Ulvang, som også har mange års erfaring som leder av langrennskomiteen i FIS. Om han vil inn tilbake i idrettspolitikken er et helt åpent spørsmål.

Men ett navn som definitivt burde på den eventuelle kandidatlisten, er en annen av våre største utøvere gjennom tidene.

BØR STILLE: Kan Kjetil André Aamodt forene steile fronter i Skiforbundet? Foto: NTB

Kjetil André Aamodt har bygget stor tillit gjennom sin kompetanse og formidlingsevne etter at han la opp i 2007. Han har også et engasjement i utviklingen av skisport som han ikke har eksponert offentlig i veldig stor grad ennå.

Og kanskje ville det kunne være et balanserende element med en tidligere alpinist som ski-Norges øverste leder.

Kanskje.

Inntil videre er også det neste utspillet her Tove Moe Dyrhaugs.

Signalene hun sender vil være helt bestemmende for om det i det hele tatt blir aktuelt å se etter andre alternativer allerede nå.

Per i dag er åpenbart brannbamsen Bjørnis den nærmeste kandidaten til å skape ro i et mer og mer kaotisk Ski-Norge.