Tabelltipset: Slik ender Premier League-sesongen

Chelsea: Klassespissen kan avgjøre

Det er ikke lett å sette noen foran Manchester City, men i skrivende stund har Chelsea akkurat det City mangler: En målscorer.

Det fantes to Chelsea-lag forrige sesong: Et som slet under Frank Lampard og et som briljerte under Thomas Tuchel. Siden Tuchel ble ansatt 26. januar, tok Chelsea nest flest poeng i ligaen, nådde FA-cupfinalen og vant mesterligaen.

Alle visste hvor skoen trykket. Tuchel fikset forsvaret, men rev seg stadig i håret da Timo Werner og resten sleivet bort sjanse etter sjanse.

Det sa noe om effektiviteten at toppscoreren i ligaen ble Jorginho, med syv mål – alle på straffer.

TILBAKE: Romelu Lukaku signerte for Chelsea for andre gang torsdag kveld, ti år etter at han kom til klubben første gang. Foto: Luca Bruno / AP

Men nå har Chelsea kjøpt Romelu Lukaku. Spissen har spilt for Chelsea og Manchester United før, men er en ny spiller etter to kruttsterke år under Antonio Contes knallharde regime i Inter.

Uten Lukaku ville Chelsea fort havnet på tredje eller fjerde. Med ham kan de ta tittelen.

Resten av angrepet har mye å gå på. Navn som Werner, Christian Pulisic og Hakim Ziyech kan bli «nye» signeringer om de finner formen. Enda mer forventes av Kai Havertz, en av de mest elegante playmakerne siden Zinédine Zidane.

Chelsea har en bredde kun City kan matche, med et B-lag som kunne klart topp fire. Tuchel har møtt City tre ganger med Chelsea og vunnet alle.

Det kan bli spenning til siste slutt.

Spørsmålet: Vil de kreative spillerne levere?

Se opp for: Kai Havertz

Manchester City: Hovmestere i fleng

City har tre ligatitler på fire år, de er rikest, de har Pep Guardiola, og de har kjøpt en av ligaens beste spillere i Jack Grealish. Ingen lag er mer fleksible eller bedre drillet.

Selv da City haltet ut av startblokkene i fjor, klarte Guardiola å gjøre de taktiske justeringene som ga dem tittelen.

MEN: Det finnes noen grunner til at City kanskje ikke blir like gode som før.

Guardiola gjorde justeringene fordi noe var galt fra starten av. Uten David Silva, Leroy Sané og en Sergio Agüero i form tørket målene opp, og City-laget som vant ligaen, var mer forsiktig og tålmodig enn normalt.

Nå er Agüero borte og Gabriel Jesus har slitt såpass med formen at Guardiola ofte har brukt en midtbanespiller som spiss. Grealish er i likhet med Kevin De Bruyne mer en tilrettelegger enn en målscorer.

TRENGER MÅL: Hvem skal score målene for Pep Guardiola denne sesongen? Foto: Adrian Dennis / AFP

Citys toppscorer i ligaen var Ilkay Gündogan, med 13 mål.

Dermed trenger City igjen mål fra midtbanen. De har fått mange spillere sent tilbake på grunn av diverse turneringer over sommeren, og Guardiola har sagt at de vil være langt unna sitt beste i starten.

Til slutt må det legges til at City jakter Harry Kane, Tottenham-spissen som hadde flest mål og målgivende i ligaen forrige sesong. Får de ham, blir de igjen favoritter foran Chelsea.

Spørsmålet: Hvordan vil Guardiola løse spissproblemet?

Se opp for: Jack Grealish

Liverpool: Start maskinen på nytt

Da Liverpool kollapset i vinter, mente enkelte at laget måtte bygges på nytt. Men dette er omtrent samme gjeng som vant ligaen med 99 poeng for ett år siden.

Alt gikk galt forrige sesong. De mistet sine tre stoppere med langtidsskader og var så desperate etter duellkraft bakover at Jürgen Klopp, en tidligere stopper, må ha vurdert å spille der selv.

Fremover sløste Sadio Mané og Roberto Firmino med sjansene. Diogo Jota kom inn som et friskt pust, før også han ble skadet.

Og likevel havnet Liverpool på tredjeplass.

Nå har Klopp startet maskinen på nytt. Virgil van Dijk er på vei tilbake og vil få selskap av den unge stopperen Ibrahima Konaté (fra RB Leipzig). Mané vil neppe levere like svakt igjen.

VIKTIG: Virgil van Dijk er en viktig brikke i Liverpools forsvar. Nå er han tilbake, men er han tilbake på samme nivå? Foto: Lee Smith / Reuters

Men venstrebacken Andy Robertson er ute rundt en måned, og savnet av Georginio Wijnaldum, en av ligaens mest undervurderte spillere, blir stort.

Liverpool vil også rammes hardt av Afrikamesterskapet, hvor Mané, Mohamed Salah og Naby Keïta nok vil delta. Turneringen varer fra 9. januar til 6. februar, en av de tøffeste periodene på kalenderen.

Spørsmålet: Vil Liverpool fortsatt henge med i toppen etter vinteren?

Se opp for: Diogo Jota

Manchester United: Nå øker presset på Solskjær

Endelig har Manchester United en stall som kan slåss om tittelen. Ole Gunnar Solskjær har høyrevingen, stopperparet og generelt kvalitet overalt.

Det største spørsmålstegnet ved United nå, handler om Solskjær selv.

Lenge har kritikerne hevdet at Solskjær ikke kan skape et effektivt bevegelsesmønster i angrep. Teorien er at United mangler et offensivt system som skaper den type stabil form som trengs for å ta tittelen.

Om man sammenligner ham med Guardiola, Klopp og Tuchel, er det sant.

Men det betyr ikke at United er ute av dansen. Bruno Fernandes kan styre angrepet alene, og får nå hjelp fra Jadon Sancho, høyrevingen som herjet i Dortmund sammen med Erling Braut Haaland.

Bakover er Luke Shaw i knallform, mens atletiske Raphaël Varane styrker midtforsvaret. Kun på Aaron Wan-Bissakas høyrekant har United begrensninger.

PRESS: Ole Gunnar Solskjær har fått United-tilbake til toppen av Premier League. Da øker også presset på nordmannen. Foto: Lindsey Parnaby / AFP

Noen bekymringer har Solskjær. Marcus Rashford har operert skulderen og er ute i to måneder, og forvent støy rundt Paul Pogba, som er inne i siste år av kontrakten.

Likevel må Solskjær levere nå. Før har man kunnet peke på deler av laget og sagt at han trenger mer tid, penger og signeringer. Det har han nå fått, og om United ikke vinner ligaen, så bør de i hvert fall komme langt nærmere enn før.

Luften blir alltid tynnere desto nærmere man kommer toppen.

Problemet er bare at resten av topplagene også stiller sterkere. Selv om United tar flere poeng enn forrige sesong, kan de fort havne lenger ned på tabellen.

Slik kan Solskjær lykkes i å ta laget fremover, men likevel feile.

Spørsmålet: Vil Solskjær få maks ut av sine offensive stjerner?

Se opp for: Jadon Sancho

Leicester: På stedet hvil

Det er lett å synes synd på Leicester. I to år har de nesten kjempet seg inn i topp fire, for så å falle ut mot slutten. Dette er klubben som gjør alt riktig: De rekrutterer smart, de har en strålende trener og de spiller flott fotball.

Dessverre er de også uheldige. Forrige sesong ble de svekket av en rekke alvorlige skader. Nå er Johnny Evans skadet, mens Wesley Fofana er ute til nyttår etter en grisetakling i sesongoppkjøringen.

Veteranspissen Jamie Vardy scoret knapt mål i siste halvdel av forrige sesong, men makkeren Kelechi Iheanacho gjorde opp for det med fin form. Nå har Leicester i tillegg hentet Patson Daka, en 22-årig spiss fra Zambia som har herjet for Salzburg.

Leicester blir igjen gode. Men når de fire store stiller sterkere enn før, blir topp fire for tøft.

Spørsmålet: Har Leicester nådd så langt som de kan?

Se opp for: Kelechi Iheanacho

Arsenal: Fremgang kreves

Presset øker på Mikel Arteta. To strake åttendeplasser duger ikke for Arsenal, og selv om de fleste fans hadde håpt at han ville få mer støtte på overgangsmarkedet, må Arteta snart vise noe i sin første jobb som hovedtrener.

Han har fått inn den unge stopperen Ben White, venstrebacken Nuno Tavares og midtbanespilleren Albert Sambi Lokonga, men listen skulle helst vært lengre.

Ideelt sett hadde den inkludert Martin Ødegaard, spilleren Arteta ønsker seg mest. Kanskje får han også Ødegaard i laget før overgangsvinduet stenger.

Arteta har noe å bygge på. Arsenal var langt mer stabile i siste halvdel av sesongen, og endte opp med det tredje beste forsvaret. Talenter som Bukayo Saka, Emile Smith Rowe og Gabriel Martinelli blir bedre for hvert år.

STORTALENT: 19 år gamle Bukayo Saka (t.h.) har allerede rukket å spille over 50 Premier League-kamper for Arsenal. Foto: Andy Rain / AP

Dessuten spiller ikke Arsenal i noen europeisk cupturnering. Om det er trist for dem, frigir det også opp tid og krefter til ligaspill.

Topp fire skal være umulig, men de bør havne høyere enn åttendeplass. Hvis ikke kan Artetas dager være talte.

Spørsmålet: Er Arteta egentlig en god trener?

Se opp for: Emile Smith Rowe

Tottenham: Det spøker

Det henger et spøkelse over White Hart Lane. Kane vil bort, og Spurs nekter å selge.

Om han blir, virker en syvendeplass realistisk.

Om han drar, kan laget synke som en stein.

MÅLMASKIN: Harry Kane ble toppscorer i Premier League i fjor. Foto: Pool / Reuters

Både stallen, spillestilen og resultatene forverret seg under José Mourinho, så i sommer har Spurs begynt på litt nytt. Gamle travere som Toby Alderweireld og Érik Lamela er borte. Spurs har kjøpt stoppertalentet Cristian Romero og den unge vingen Bryan Gil.

Men den viktigste nykommeren er Nuno Espírito Santo, som ble ansatt etter en lang og flau trenerjakt. I Wolves brukte han en defensiv og kontringsbasert spillestil.

Det gjenstår å se om han vil kopiere det i Spurs. Om han bruker tre bak, har han allerede to passende vingbacker i Matt Doherty og Sergio Reguilón.

Den nye kontrakten til Son Heung-min var viktig, men alt handler om Kane. Spurs havnet på syvendeplass med hans 23 mål og 14 målgivende pasninger.

Drar han til City om noen uker, kan sesongen bli lang for Spurs.

Spørsmålet: Passer Nuno for et topplag som Spurs?

Se opp for: Sergio Reguilón

Leeds: Full fart fremover

Her er det ingen grunn til å endre oppskrift. Leeds havnet på niendeplass som nyopprykket lag, og alt av statistikk viser at de fortjente en plass midt på tabellen.

De skal fortsatt være gode nok til å forsvare den posisjonen – og kanskje også forbedre den.

Lite har endret seg utover at Junior Firpo har erstattet Ezgjan Alioski på venstreback. Marcelo Bielsa skal ha jobbet steinhardt over sommeren for å forberede laget.

Den karismatiske argentineren tettet igjen forsvaret på våren, i en periode hvor Leeds tok syv seire på de siste 10 ligakampene. Nå har de mer erfaring og den briljante vingen Raphinha fra start.

Leeds er kommet for å bli.

Spørsmålet: Hvor langt kan Leeds egentlig nå under Bielsa?

Se opp for: Raphinha

Aston Villa: Livet uten Jack

Hvordan erstatter man noen som er uerstattelige?

Aston Villa mener at de har svaret. Da overgangen til Grealish ble offisiell, la direktøren Christian Purslow ut en video hvor han sa at Villa ikke planla å hente en direkte erstatter.

Så god var Grealish at Villa skal prøve å erstatte ham med tre spillere.

CITY: Jack Grealish (i midten) har forlatt Villa til fordel for regjerende seriemester Manchester City. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Det gir mening, for Villa får aldri tak i et lignende talent. De har hentet spissen Danny Ings (Southampton), playmakeren Emilio Buendía (Norwich) og vingen Leon Bailey (Leverkusen).

Alle tre virker som solide kjøp. Ings har levert i Premier League i flere år, og Buendía var en av Championships stjerner. Bailey hadde ni mål og åtte målgivende i Bundesliga forrige sesong.

Bakover har Villa en av ligaens beste keepere i Emi Martínez. Den bakre fireren er etablert. Selv uten Grealish skal de ha nok til å havne på øvre halvdel.

Spørsmålet: Er tre gode spillere bedre enn én superstjerne?

Se opp for: Emilio Buendía

West Ham: Tilbake på jorda

Alt klaffet for West Ham forrige sesong. Med solid struktur og livsfarlige dødballer kjempet de seg inn i kampen om topp fire, før de endte opp på sjetteplass.

Men David Moyes vil savne Jesse Lingard, som er tilbake i United etter et strålende utlån. West Ham mangler dekning om spissen Michail Antonio, som er skadeskutt, blir skadet.

Dessuten skal de spille i Europaligaen, et eventyr som vil stjele tid og krefter fra ligasesongen.

Dermed bør en dupp forventes. For et lag som kom på 16. plass i 2020, vil en plass midt på treet fortsatt bety en god sesong.

Spørsmålet: Hvor mye vil Europaligaen tære på kreftene?

Se opp for: Saïd Benrahma

Everton: Treneren ingen vil ha

Mørke skyer samler seg over Goodison Park.

For rundt 18 måneder siden hentet de Carlo Ancelotti, en stor trener som hadde sett sine beste dager. Da italieneren stakk tilbake til Real Madrid i sommer, gjentok Everton bedriften ved å ansette Rafa Benítez. Det var ikke populært.

MOTSTAND: Rafa Benitez har allerede møtt motbør fra supporterne. Foto: Lee Smith / Reuters

Benítez trente erkerivalene Liverpool fra 2004 til 2010, i en period hvor han beskrev Everton som «en liten klubb». Allerede før en ball er sparket, vil mange fans ha ham ut.

Stemningen kan bli amper. Benítez er ikke kjent for festfotball, og signeringene Andros Townsend og Demarai Gray er ikke fra øverste hylle. Det er usikkerhet rundt fremtiden til virtuosen James Rodríguez.

Mye vil stå og falle på spissparet Richarlison og Dominic Calvert-Lewin, som er et av de beste i ligaen. At ballvinneren Jean-Philippe Gbamin endelig er skadefri, kommer godt med.

Men vedd ikke imot at Benítez får fyken i løpet av sesongen.

Spørsmålet: Hvor bra må Everton spille for at Benítez skal bli akseptert?

Se opp for: Jean-Philippe Gbamin

Wolves: Ekstrem forvandling

Det blir en fornyet ulveflokk som stiller til start i helgen. Borte er Nuno Espírito Santo, som tok laget opp til Premier League.

Den nye treneren, Bruno Lage, står for en annen type fotball.

Der hvor Nuno brukte 3-5-2 og kontringer, er Lage kjent for 4-4-2 og offensiv fotball, en kombinasjon som leverte en portugisisk ligatittel med Benfica i 2019.

NY: Bruno Lage overtok som trener for Wolverhampton i sommer. Dette er en av hans første jobber som hovedtrener, uansett liga. Foto: Paul Childs / Reuters

Har han spillerne han trenger? Wolves mistet sine tre farligste profiler i fjor – Jota, Doherty og Raúl Jiménez – men kun to av dem ble solgt. Jiménez er nå tilbake etter en alvorlig hodeskade.

Mexicaneren er spissen som gjør alt: Han går i bakrom, han finner medspillere, han dunker inn innlegg. Han skal få service fra driblefanten Pedro Neto og Francisco Trincão, en spennende ving på lån fra Barcelona.

Få vet helt hva Wolves vil stille med, men spennende bør det bli.

Spørsmålet: Er Jiménez den samme spilleren som før?

Se opp for: Pedro Neto

Brighton: Gode mellom feltene

Brighton havnet på 16. plass i mai, noe som tilsier en kjedelig plassering for et kjedelig lag. Men det finnes en annen tabell, basert på detaljert statistikk, som viser hvor mange store sjanser de ulike lagene skapte og slapp til.

Denne tabellen sier i praksis hvor bra lagene spilte på generell basis.

Og der havnet Brighton på femteplass.

De dominerte ofte kamper, men slet med å sette sjansene og hadde uflaks. De blir neppe så uheldige igjen, men hva om de er like udyktige?

Det er det som bør bekymre dyktige Graham Potter. Det eneste store kjøpet så langt er Enock Mwepu, som er midtbanespiller, og dermed må Potter stole på at spisser som Neal Maupay, Danny Welbeck og Florin Andone finner nettet.

Det høres med til historien at Brighton har mistet stopperen Ben White til Arsenal. Brighton skal løfte seg, men tenk hva de kunne vært med en skikkelig spiss.

Spørsmålet: Er Brighton uheldige eller udyktige?

Se opp for: Enock Mwepu

Newcastle: Mer av det samme

Man må nesten gni seg i øynene når man ser at Newcastle havnet på 12. plass. En stund sloss de mot nedrykk, og mange lurte på om Steve Bruce ville få sparken.

En sterk sluttspurt dro dem oppover på tabellen, men sannheten var – og er – at laget har store begrensninger. Målene skal komme fra skadeskutte Callum Wilson, og kreativiteten fra ballkunstneren Allan Saint-Maximin.

Newcastles løft i vår kom etter at de fikk inn Graeme Jones, som var Englands assistenttrener i EM, og det lover godt. Men kun Joe Willock ser ut til å komme inn.

REKORD: Joe Willock avsluttet sesongen med å score i syv ligakamper på rad. Det er en en tangering av Newcastle-rekorden til Alan Shearer. I år er han igjen på lån fra Arsenal. Foto: Matthew Childs / Reuters

Det gjenspeiler en klubb hvor eieren Mike Ashley vil selge, og hvor ambisjonene fra ledelsen ikke er større enn å beholde plassen og sikre TV-pengene.

Spørsmålet: Hvor skal målene komme fra om Wilson bli skadet?

Se opp for: Joe Willock

Southampton: Store savn

Det kan bli tøft for Ralph Hasenhüttl. Southampton har mistet Ings og venstrebacken Ryan Bertrand, og nå kan stopperkjempen Jannik Vestergaard havne i Leicester.

Alle de tre blir vanskelige å erstatte for et lag som kom på 15. plass.

TOPPSCORER: Danny Ings har scoret 34 mål for Southampton de to siste årene. Nå er han ikke lenger i klubben. Her sammen med James Ward-Prowse. Foto: Xxstringerxx Xxxxx / Reuters

Southampton skal prøve: Adam Armstrong (Blackburn) skal score målene og franske Romain Perraud (Brest) går inn på venstreback. Mohamed Elyounoussi er tilbake etter sitt utlån i Celtic.

Southampton lå på tredjeplass etter 13 kamper i fjor. Så kollapset de og slapp inn nest flest mål i ligaen. I en sesong hvor de har mistet sin beste spiss og kanskje mister sin beste stopper, er en plass på nedre halvdel sannsynlig.

Spørsmålet: Kan Armstrong erstatte Ings?

Se opp for: Che Adams

Burnley: Ny krig i bunn

Burnley er mer forutsigbare på banen enn utenfor. Som vanlig vil Sean Dyche drille inn et tøft og solid lag som slår langt og kriger rivalene ut av stilen.

Denne formelen er nesten alltid nok til at Burnley, med sine små ressurser, beholder plassen.

Men det blir tøffere og tøffere. De kjøpte knapt spillere i fjor og har heller ikke gjort stort i sommer, utenom å hente stopperen Nathan Collins og reservekeeperen Wayne Hennessey. Nye eiere i form av amerikanske ALK Capital har skapt uro bak kulissene.

Heldigvis skal Dyche visstnok snart forlenge sin kontrakt. En rekke skader i forsvaret gjorde forrige sesong ekstra tøff. Burnley skal klare å holde tre bak seg på tabellen.

Spørsmålet: Vil Burnleys stall være bred nok?

Se opp for: Dwight McNeil

Norwich: Lille City

Kanarifuglene er tilbake, og denne gang med håp om revansje.

For to år siden var Norwich i samme posisjon: Nyopprykket etter førsteplass i Championship. Deretter prøvde de å spille festfotball mot de store, og havnet klart sist.

TABELLJUMBO: Sist Norwich var i Premier League endte de 13 poeng bak nest sisteplassen. Foto: Tim Keeton / AP

Nå har trener Daniel Farke større forståelse for hva som trengs. Om han faktisk har det som trengs, er en annen sak.

Norwich spilte så fin fotball i Championship at Lutons trener, Nathan Jones, kalte dem for divisjonens Manchester City. Men de har mistet sin beste spiller i Buendía, som var direkte involvert i 31 ligamål forrige sesong.

Til gjengjeld har de hentet offensive profiler som Milot Rashica, Christos Tzolis, Josh Sargent og Pierre Lees-Melou. Disse kommer fra ligaer i Tyskland, Frankrike og Hellas – og må tilpasse seg kjapt, for Norwich har ikke råd til en svak start.

Om det skaper usikkerhet rundt laget, har et nylig covid-utbrudd i stallen heller ikke hjulpet. Om Norwich overlever, blir det neppe med stor margin.

Spørsmålet: Er Norwich blitt kloke av skade?

Se opp for: Todd Cantwell

Brentford: Et spennende bekjentskap

Brentford kan bli de nøytrales favoritter, spesielt i norden. De spiller fin fotball, og treneren er danske Thomas Frank, som før jobbet med Danmark-trener Kasper Hjulmand i Lyngby.

Lagets store kjøp i sommer er Kristoffer Ajer.

Som Danmark i EM veksler Brentford mellom 4-3-3 og 3-4-3. Få forventer at de endrer stil nå, og dermed kan det bli målrike kamper, både på godt og vondt.

Spørsmålet: Blir Ajer hit eller flopp?

Se opp for: Ivan Toney

Crystal Palace: Den umulige jobben

Som midtbanegeneral for Arsenal kastet Patrick Vieira seg inn farlige situasjoner.

Som trener har han nå gjort det samme.

Jobben i Crystal Palace er den vanskeligste i Premier League. Dette er en aldrende stall som har overlevd i ligaen takket være Roy Hodgsons defensive, pragmatiske stil.

Selv under Hodgson har laget, ifølge de statistiske modellene, blitt verre i tre år på rad.

Nå har i tillegg flere førstelagsspillere sagt adjø, som Townsend, Gary Cahill og Patrick van Aanholt. Lagets beste spiller, Wilfried Zaha, vil bort. Den nest mest kreative spilleren, Eberechi Eze, kan være ute med skade helt til jul.

MÅLSCORER: Wilfried Zaha scoret 11 mål i Premier League i fjor. Foto: Craig Brough / Reuters

Vieira ble sparket av Nice i sin forrige jobb. Ofte har Palace prøvd å hente utenlandske trenere, for så å falle tilbake på pragmatiske briter som Tony Pulis, Sam Allardyce og Hodgson.

Dette blir et nytt forsøk på noe mer spennende, men Palace er sårbare. Én gladnyhet er kjøpet av Joachim Andersen. Som midtstopper i dette laget vil han få nok å gjøre.

Spørsmålet: Hva bor egentlig i treneren Patrick Vieira?

Se opp for: Christian Benteke

Watford: (For) mye nytt (?)

Som alltid byttes både trenere og spillere hyppig på Vicarage Road. Den spanske taktikeren Xisco tok over laget i desember i fjor etter et kort opphold i georgisk fotball, og styrte dem til et imponerende opprykk.

I sommer har en rekke spillere gått inn og ut. En av de nye er Joshua King, som kom gratis etter å ha fått få sjanser i Everton.

Watford skal være laget blant de tre nykommerne som er sterkest defensivt. Utfordringen blir å få så mange brikker til å falle på plass samtidig.

Spørsmålet: Vil Watfords forsvar holde tett?

Se opp for: Ismaïla Sarr