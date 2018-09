Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Sandefjord-trener Martí Cifuentes tok over laget etter en svært turbulent start på sesongen, men har etter hvert fått litt skikk på laget. Denne høsten har de bare tapt én av seks kamper.

Mot Brann lovet de på forhånd å sjokkere.

Sjokket kom ni minutter før ordinær tid da Håvard Storbæk stupheadet Sandefjord i ledelsen.

Scoringen satte en skikkelig støkk i gullkandidatene fra Bergen, som nå så muligheten til et seriegull ryke. Etter å ha sløst med sjansene gjennom en hel kamp, satte så Brann i gang en voldsom sluttoffensiv.

– Frustrerende

Og fem minutter før ordinær tid, var Steffen Lie Skålevik der og satte inn en retur fra Karadas. Dermed unngikk bergenserne det verste sjokket. Målscoreren var imidlertid langt fra fornøyd.

– Vi får et pissemål imot. Det var frustrerende å se på fra sidelinjen. Jeg har alltid lyst til å spille, men når det lugger litt får du ekstra lyst til å bidra, sier Skålevik til Eurosport.

1-1 betyr en gyllen mulighet for Rosenborg til å dra ifra i kampen om seriegullet.

NRKs fotballekspert Morten Skjønsberg mener Brann-laget skuffet mot Sandefjord.

– Dette er en kamp som Brann må vinne om de skal ta seriegull, sier han.

– Dette var å gi bort to poeng mot en langt svakere motstander, mener Skjønsberg, som savnet mer kreativitet og tempo i Brann-laget.

Branns Gilbert Koomson hadde en god målsjanse i første omgang, men hjemmelaget sløste med sjansene mot Sandefjord. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Sløste med sjansene

Den største overraskelsen i søndagens oppgjør var hvor lite hjemmelaget greide å skape mot tabelljumboen i første omgang.

Det var lite som tydet på at Brann faktisk kjemper om seriegullet.

Sandefjord var riktignok flinke til å forsvare seg, men med tanke på at hjemmelaget møtte laget som innehar sisteplassen i Eliteserien var det nesten oppsiktsvekkende hvor tafatt Brann var i store deler av kampen.

– Det går for tregt med oss. Det er for mye sirup, klaget Brann-trener Lars Arne Nilsen i pausen.

Lite effektive

Men Brann økte etter hvert presset mot et Sandefjord som fikk mer enn nok med å forsvare seg.

Branns effektiviet foran mål var imidlertid ikke imponerende, selv om keeper Eirik Holmen Johansen var vanskelig å overliste. Hjemmelaget sløste noe voldsomt med sjansene.

Så da Sandefjord og Håvard Storbæk sendte gjestene i ledelsen etter 81 minutter, var det derfor ikke direkte overraskende.

Blant de andre lagene som er innblandet i medaljestriden vant Molde 2-1 over Strømsgodset, mens Haugesund tapte 1-2 for Kristiansund. Molde er nå på bronseplass etter søndagens seier.

For Start og Stabæk, som begge kjemper om å unngå nedrykk endte det med 2-1 over Bodø/Glimt for Start. Stabæk spilte 3-2 over Ranheim.