Syv uker etter kneskaden er Jansrud OL-klar: – En følelsesmessig berg-og-dal-bane

Søndag meldte både Olympiatoppen og Norges Skiforbund – og hovedpersonen selv – at Kjetil Jansrud er tatt ut i Norges OL-tropp.

Det kom overraskende på mange, ettersom Jansrud tidligere i vinter uttalte at sesongen var over etter skaden han pådro seg tidlig i desember.

STØTTE: Da Jansrud møtte pressen i desember sa han at sesongen var over. Foto: Erik Johansen / NTB

– Det var lagt opp til operasjon ganske kjapt, og da var jeg i ganske dårlig forfatning. Men så begynte jeg å fungere greit i hverdagen. Det var først fristende å feire jul med familien på en normal måte, forteller 36-åringen på et pressetreff søndag.

Han forteller at det har vært en spesiell mental prosess.

– Det har vært veldig kontrastfylt. Hvis man skal sette fallet i perspektiv, så er det ikke bare et nederlag for meg personlig, men også for familien min. De gir mye av sin tid for at jeg skal bli god og kjøre fort på ski, forteller han.

– Sakte, men sikkert vridde jeg det til den muligheten det er i ferd med å bli. Det har vært en følelsesmessig berg-og-dal-bane, sier han.

– Som å helle bensin på motivasjonsbål

Han forteller at på grunn av en planlagt operasjon for Kristin Lysdahl gjorde at det ville ta tid med operasjon. I mellomtiden fikk han beskjed om at det så ut til å gro.

– Det var som å helle bensin på et motivasjonsbål. Den siste uka har jeg vært på ski og tatt stegene som gjør at denne beskjeden kommer i dag, sier Jansrud.

– Jeg har gått rundt og tenkt at sesongen er over helt til jeg fant ut at operasjonen var utsatt.

FOR EGEN MASKIN: Jansrud kjørte ned og vinket til publikum etter fallet i Beaver Creek. Foto: Gregory Bull / AP

De siste dagene har han testet kneet på Kvitfjell, og det var etter dette at det ble helt klart at han kan gjøre comeback allerede i OL.

– De mer ambisiøse, meg inkludert, gikk for å rekke OL. Ting har gått over all forventning og litt til, sa Jansrud i et forhåndsprodusert intervju gjort for Skiforbundet.

36-åringen fikk konstatert skade på korsbåndet og det indre leddbåndet etter fallet i Beaver Creek i begynnelsen av desember.

Jansrud sier at han ikke mener det er stor risiko ved å komme tilbake allerede nå.

– Jeg føler ikke jeg tar så stor risiko. De hadde ikke sendt meg til OL dersom det var noen som helst tvil. Min personlige vurdering at om man faller på ski, så er det ett fett om det indre båndet har grodd i seks eller tolv uker. Det har vært en prosess der jeg har kjent om kneet er sterkt nok. Sånn sett har man gjort seg ferdig med risikovurdering, sier han.

Inspirert av Kildes suksess

Jansrud innrømmer også at han lar seg inspirere av lagkamerat Aleksander Aamodt Kilde, som har levert en strålende sesong.

– Uten tvil. Å se på alpint er det nest kuleste man kan gjøre. Vi har trent mye sammen i vår, og sett ham blomstre. Jeg så han kjøre enormt fort på ski. Det er enormt inspirerende og fortjent, sier Jansrud om lagkameraten.

GODE VENNER: Jansrud har fulgt nøye med på Kildes prestasjoner sammen. Nå får Kilde med seg lagkameraten til OL. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Han er på det punktet som jeg så for meg han skulle være. Vi går inn som konkurrenter, men vi går også dit som lag, sier Jansrud.

36-åringen rakk ikke få ut de helt store prestasjonene før OL, men ambisjonene er likevel høye for lekene i Beijing.

– Marginene har tippet veldig i min favør de siste ukene, og det kan det gjøre i OL også. Ambisjonen min er å ta medaljer, ferdig snakka. Jeg mener at da jeg kom inn i denne sesongen, så var jeg god nok til det, sier Jansrud og fortsetter:

– Man setter seg ikke på det flyet som turist.

– All ære til Kjetil

Jansrud la selv ut en video på sin Instagram-profil, der han skrev «Jeg skal til OL». Der ble han hyllet av både lagkamerater og andre toppidrettsutøvere i kommentarfeltet. Også sjefene er fornøyde med at Jansrud er tilbake.

– Kjetil Jansrud er en erfaren kulturbærer som er bra for troppen, og det er gledelig at han rakk å bli klar for OL. All ære til Kjetil og teamet rundt ham for den jobben de har gjort etter han ble skadet, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

FORNØYD: Toppidrettssjef Tore Øvrebø er glad for at Jansrud rekker OL. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Også sportssjef Claus Ryste er glad for at veteranen slutter seg til OL-troppen:

– Det er veldig gledelig at skaden til Kjetil ikke var så alvorlig som først antatt, og at han nå får delta i sitt femte OL.

Jansrud har tidligere vunnet ett gull, to sølv og to bronse i vinterlekene.

Jansruds inntog betyr at tallet på norske alpinister som skal til OL nå er 13 stykker.