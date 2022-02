Skiballett

Denne idretten var med i OL i 1988 og 1992 som en demonstrasjonsidrett. Det vil si at den aldri offisielt ble med i OL, men heller vist for å promotere idretten.

Utøvere kjører ned en bakke på ski mens de utfører et program med hopp, piruetter og saltoer i takt med musikk.

Norske Rune Kristiansen regnes som en av tidenes beste utøvere i skiballett. Han tok sølv og bronse i OL, og har vunnet flere VM-gull.

Her kan du se fremføringen som ga ham gull i VM i 1995.

Rune Kristiansen imponerer i ballett-grenen og vinner VM i fristil i 1995 i La Clusaz, Frankrike. Du trenger javascript for å se video. Rune Kristiansen imponerer i ballett-grenen og vinner VM i fristil i 1995 i La Clusaz, Frankrike.

Snørekjøring med hest

Denne demonstrasjonsidretten har kun vært med i OL-programmet én gang. Det var i sveitsiske St. Moritz i 1928.

Utøvere på ski er festet til og dratt av hester. Målet er å være først over målstreken.

Dette snørekjøre-løpet tok plass i Sveits under hesteløpkonkurransen «White Turf» i 2019. Foto: Giancarlo Cattaneo / AP

Idretten har røtter fra Norge og Sverige, der snørekjøring primært var knyttet til militær transport.

Bare tre deltakere deltok i denne øvelsen. Og alle tre var fra vertsnasjonen Sveits.

Militært patruljeløp

Også en demonstrasjonsidrett. I denne øvelsen konkurrerte patruljer på fire personer i full militær uniform.

Hver patrulje besto av én offiser, én underoffiser og to menige soldater.

Det franske laget under et patruljeløp under vinter-OL i 1924 gjør seg klar til rifleskyting. Foto: PRESSE SPORTS / NTB

Lagene skulle gjennom en løype på 30 kilometer som også innebar en høydeforskjell på mellom 500 og 1200 meter med innlagt rifleskyting.

Øvelsen var ingen suksess og ble bare holdt i OL tre ganger. Men i 1960 kom en bearbeidet versjon av øvelsen til vinterlekene: Skiskyting.

Pistolduell

Det er ikke bare vinteridretter som har forsvunnet fra OL. Sommerlekene tapte også mange merkelige grener.

Under ekstralekene i Athen i 1906 ble pistolduell først introdusert. Lekene ble holdt for å feire tiårsjubileum av de moderne olympiske lekene.

Øvelsen gikk heldigvis ikke ut på å skyte mot levende mennesker. Men heller gipsdukker fra 20 og 30 meter avstand.

Slik så nok ikke duellen ut under OL. Dette er fra en oppsetning i 2007 der etterkommerne av Alexander Hamilton og Aaron Burr duellerer ettersom det var 200 år siden den originale pistolduellen skjedde. Foto: MARKO GEORGIEV / AP

Under sommer-OL to år senere ble det arrangert en duell der to utøvere faktisk måtte skyte mot hverandre. Heldigvis brukte de vokskuler og hadde på seg beskyttende utstyr, ifølge det britiske museet Royal Armouries.

Idretten ble aldri offisielt innført i OL og ble bare vist som en demonstrasjon.

I en spørreundersøkelse før lekene i Sydney i 2000, svarte 32 prosent at de ønsket å innføre denne idretten.

Tautrekking

Denne idretten var offisielt innført i OL-programmet, og var faktisk med i alle OL mellom 1900 og 1920.

To lag på mellom seks og åtte personer drar et tau, og laget som trekker tauet lengst vinner.

Lagene var ikke delt opp etter land, men etter klubber. Som gjorde at ett land kunne ha flere lag.

Det amerikanske laget konkurrer i en tautrekkingskonkurranse i Glasgow, Skottland i 2004. Foto: IAN STEWART / AP

Det betydde også at ett land kunne vinne flere medaljer. Som i 1904 da USA fikk gull, sølv og bronse.

Eller under OL i 1908. Da gikk alle medaljene til lag fra ulike politistasjoner i England. City of London vant over Liverpool og storbyområdet London.

Skyting på levende duer

Skyting har vært med siden starten av de moderne olympiske lekene. Og før man fant opp leirduer måtte man skyte mot noe annet.

Under OL i Paris i 1900 bestemte de seg for å skyte levende duer.

Over 300 duer ble sluppet løs for å bli skutt og drept under lekene. Dette er den første og eneste gangen i OL-historien at dyr ble drept med vilje.

Fem menn står klare for å skyte mot leirduer i 1947. Foto: AP

Dyrevernskampanjer protesterte mot bruken av levende dyr i idretten.

To år etter lekene ble arrangert ble levende dueskyting forbudt i USA. Som førte til en bredere bruk av leirduer.

Solo synkronsvømming

Det virker kanskje rart å ha synkronsvømming med bare én person. Ofte tenker man at synkronsvømming går ut på å være koordinert med et lag.

Men mange i idretten mener navnet kommer av at man skal være synkronisert med musikken. Ikke nødvendigvis med hverandre.

Japanske Saho Harada fremfører sin solo synkronsvømme-rutine under finalen i Verdensmesterskapet i svømmesport i 2007. Foto: RUSSELL BOYCE / Reuters

I 2017 endret faktisk Det internasjonale svømmeforbundet (FINA) det engelske navnet fra «Synchronized Swimming» til «Artistic Swimming». Som skapte mye debatt blant de i idretten.

Utøvelsen tok plass bare tre ganger mellom 1984 og 1992. Men er fremdeles del av Verdensmesterskapet i svømmesport.