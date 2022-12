NRK-ekspert refsar skiskyttarleiinga: – Dei gjer ei dårleg vurdering

– Karoline (Knotten) burde ikkje gått i dag. Det er viktig å lytte til kroppen av og til, og ta ein fot i bakken og stå over, seier NRK-ekspert Synnøve Solemdal.

Knottens sesongoppkøyring har vore krevjande etter skrekkulykka ho opplevde i mai. Då krasja ho med hovudet først på sykkeltur, og fekk hjerneristing og eit solid trykk i ansiktet. I november fortalde ho NRK at ho har slite mykje med hovudverk etter det harde møtet med asfalten.

BLODIG: Slik såg Knotten ut etter sykkelvelten i mai. Foto: PRIVAT

Verdscuphelga i Hochfilzen har kosta 27-åringen mykje, og etter stafetten søndag sleit ho med å svare då NRK spurde om ho i det heile hadde lyst til å gå skiskyttarstafetten.

– Eg var ... hadde vi hatt mange å ta av .., lydde responsen på direkten.

– Forma eller kroppen var køyrd i går. Det er forferdeleg tungt. Det er noko med kroppen som ikkje er heilt der eg vil, heldt Knotten fram.

– Dei gjer ei dårleg vurdering

Ho gjekk rett og la seg rett etter etappen, og forklarte at ho var heilt tom.

– Kva seier det fysiske apparatet rundt deg om kroppen din?

– Nei, vi har ikkje diskutert det, eigentleg. Det var for så vidt i går at det smalt litt, forklarer ho.

NRKs ekspert Synnøve Solemdal er klar på at støtteapparatet burde ha stoppa Knottens stafettdeltaking.

– Der synest eg dei gjer ei dårleg vurdering, seier Solemdal.

Noreg har tunge fråvær i Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland, og Ida Lien kunne heller ikkje delta søndag, sjølv om ho hadde eit ynske om det. Etter problem i ryggen sa legar og trenarar tydeleg nei.

Solemdal meiner dei burde gjort det same med Knotten.

– Dei har Ragnhild Femsteinevik som gjorde ein kjempeetappe førre helg i Finland. Når kroppen ikkje fungerer er det berre å kaste inn handkleet og la kroppen få kvile.

– Ho var veldig, veldig sliten

Knotten har slite tungt i løypa gjennom heile helga. På jaktstarten laurdag skaut ho 20 treff, men klarte likevel ikkje å følgje opp 8. plassen frå sprinten.

– Det er ikkje bra, då, når eg skyt 20 treff og går frå 8. plass til 11., sa ho då.

Landslagstrenar Sverre Huber Kaas svarer blankt nei på spørsmål om Knotten burde stått over.

– Når det er stafett så er det heller motsett, at vi må tvinge dei til å stå over. Ida Lien hadde lyst til å gå ho og, men vi måtte setje ned foten. Dei tinga må vi ta, for dei er så gira på å gå konkurransar. Det er litt opp til oss, svarer Kaas.

– Burde de ha stoppa Knotten også?

LANDSLAGSTRENAR: Sverre Huber Kaas. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

– Ho kom seg greitt gjennom i dag, men viss det går utover neste veke, så er det lett å vere etterpåklok, seier trenaren, som erkjenner at dei vurderte om det var rett å la henne gå.

– Vi vurderte det litt, for vi såg i går at ho var veldig, veldig sliten. Men så kjende ho seg i alle fall klar for stafett i går kveld, og vi var såpass få med Ida ute, at vi ynskja å ha ho på første etappe, forklarer han.

Med Knottens to bom på ti forsøk og ei veksling 37,4 sekund bak leiande Sverige, vart det vanskeleg for det norske laget å hevde seg på stafetten i Austerrike.