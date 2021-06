Synet av knelende spillere får supporterne til å bue. Hvorfor?

England har levert varene i EM så langt, og møter Tyskland i åttedelsfinale tirsdag. Men - det som har møtt spillerne i starten av en del kamper den siste tiden, har vært alt annet enn hyggelig.

Privatlandskampene mot Romania og Østerrike før EM ble preget av piping og buing da spillerne gikk ned på kne for å markere sin motstand mot rasisme.

Også før gruppespillkampen mot Kroatia på Wembley, gjentok dette seg. Engelske fans buet mot de engelske spillerne.

Og så, i siste gruppespillkamp mot Tsjekkia gjentok det samme seg nok en gang, men denne gangen var også applausen sterkere blant de som ville gi spillerne sin støtte.

Markeringen skaper uenighet i det fotballinteresserte England.

Øivind Bratberg er førstelektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og en mann med inngående kunnskap til britisk politikk og historie.

Han har fulgt med på debatten i England, og mener kne-markeringen har virket splittende på de britiske supporterne.

– Det er en importert markering fra USA, som har vært preget av kamp og konflikt, sier han om årsakene til NRK.

For enkelte engelske supportere symboliserer gesten kamp og konflikt, mener statsviter og England-kjenner, Øivind Bratberg. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nektet å reise seg

Bratberg viser til NFL-quarterback Colin Kaepernick. Han skapte store overskrifter i 2016 fordi han nektet å stå oppreist under nasjonalsangen. Spilleren gjorde dette fordi han protesterte mot politiets maktmisbruk og rasisme.

Etter hvert valgte han å stå på kne, noe som er blitt til den såkalte «take the knee»-markeringen.

Kapernick fikk støtte, men møtte også voldsom kritikk. Tidligere president Donald Trump ba NFL-spilleren finne seg et nytt land.

I 2020 ble så George Floyd drept av en hvit politibetjent i USA, og gesten fikk ny aktualitet i kjølvannet av en massiv støtte til Black Lives Matters-bevegelsen.

Også engelske landslagsspillere adopterte markeringen. Men da skjedde det noe. Supportere pep mot sitt eget lag. Det samme skjedde i den engelske serien.

Colin Kaepernick (t.h.) var den som først tok i bruk kne-markeringen. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP

Under EM har Uefa tillatt at spillerne kneler før kampene, men det er likevel opp til hver enkelt lag om de gjennomfører markeringen. Svært få har valgt å gjøre dette. Noen av dem som gjør dette er England, Wales, Belgia og Sveits.

Landslagssjef Gared Southgate har flere ganger sagt at markeringen ikke er politisk for landslaget, men Øivind Bratberg tror at kne-gesten oppleves som fremmed og provoserende for flere supportere.

– Man forbinder kne-markeringen med støy og splittelse, sier Bratberg.

Han påpeker at engelskmenn er velkjent med sine egne antirasismekampanjer i fotballen, og at det å gå ned på kne virker fjernt fra den britiske hverdagen for mange.

– Det er ikke en europeisk måte å gjøre ting på.

Statsminister Boris Johnson har vært veldig forsiktig i uttalelsene sine om buingen. Foto: Toby Melville / Reuters

Har blitt en politisk sak

Tilropene fra engelske supportere har fått så mye oppmerksomhet på de britiske øyer at statsminister Boris Johnson til slutt følte seg tvunget til å be fotballfans slutte å bue på spillerne.

Johnson har imidlertid fått kritikk for å være altfor vag i uttalelsene sine.

– Boris Johnson har vært veldig varsom med å gå innpå dette, forteller Bratberg.

Folk husker fremdeles godt fjorårets opprivende debatt om rasisme og riving av gamle kulturminner og statuer, mener han.

Derimot er det andre i partiet som har brukt sterkere ord. Innenriksminister Priti Patel har rett ut sagt at hun ikke støtter folk som driver «med den type symbolpolitikk».

Og Gordon Brown, Labour-statsminister fra 2007 til 2010, har advart mot at saken kan splitte det engelske publikummet, skriver BBC.

Tony Burnett, som er administrerende direktør for fotballens antirasismeorganisasjon Kick It Out, mener at brexit-striden har mye av skylden for uenighetene rundt markeringen.

– Brexit ble en unnskyldning for at rasismen kunne dukke opp igjen i Storbritannia. Vi ser at det skjer i fotballen nå. At spillerne går ned på kne er ikke det som forårsaker dette. Jeg tror at spillerne som gjennomfører denne markeringen prøver å ta tak i det, sier han til avisen Independent.

– Vi kan ikke nødvendigvis kalle folket som buer for rasister, men det er helt klart at det er en rasistisk handling, sier han også, ifølge Sky Sports.

Joshua King, her som Bournemouth-spiller, kneler før en kamp. Foto: Peter Cziborra / AP

– Nedlatende

Det er imidlertid ikke bare blant publikum og politikere at markeringen vekker sterke følelser.

Crystal Palace-spiller Wilfried Zaha vil for eksempel ikke lenger knele før kampene.

Championship-klubben Brentford FC har også sagt at de ikke lenger vil knele før kamp. Det samme har Derby.

– Jeg har sagt det før at knelingen er nedlatende. Da jeg vokste opp, lærte foreldrene mine meg at jeg burde være stolt av hudfargen min, og jeg føler at vi heller bør stå opp for oss selv, sier Zaha til Sky Sports.

Joshua King har spilt for flere engelske klubber i løpet av sin karriere, og har også vært med på markeringen. Han skjønner Zahas begrunnelse for å ikke gå ned på kne.

– Jeg skal være helt ærlig, dersom noen ikke har lyst til å gå ned på kne, som for eksempel Zaha, så skjønner jeg det når han forklarer hvorfor, sier King.

Han legger likevel til:

– Jeg kan ikke si om det er galt eller riktig å gå ned på kne. Det må folk gjøre selv, men å bue synes jeg ikke er aktuelt, presiserer han.

Ungarske fans i Budapest pep mot det irske landslaget da de gikk ned på kne før en privatlandskamp. Foto: Bernadett Szabo / Reuters

– Grobunn for intoleranse

Også i andre land, særlig øst i Europa, er det motstand mot markeringen.

I EM-oppgjøret mellom Belgia og Russland ble det piping fra publikum i St. Petersburg da belgierne gjennomførte markeringen. Russerne valgte å stå oppreist.

I Ungarn har knelingen kommet opp på politisk nivå, som i England. Den omstridte statsministeren Viktor Orbán er sterk motstander av markeringen og omtaler den som en «provokasjon».

– Dette har ikke noen plass på banen. Sport handler om andre ting, sier han, ifølge Reuters.

Ungarn er et av vertslandene i fotball-EM, og Orbán sier at han forventer at ungarske idrettsutøvere skal «kjempe stående», som han uttrykker det.

Samtidig har vi sett bilder som dette:

TYDELIG STANDPUNKT: Dette bildet viser hvor mange av de ungarske tilskuerne står både politisk og med tanke på kneling-markeringen. Foto: Zoltan Mathe / AP

– Det er jo dessverre en fremvekst av høyreradikale grupper i disse landene. Særlig Ungarn som sådan beveger seg langt mot høyre. Det er grobunn for en intoleranse for antirasistiske markeringer. Rasisme har vært et problem i Øst-Euopra i større grad enn andre steder de siste årene, og dette henger dessverre sammen med motstanden mot sånne typer markeringer, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

– Den rette tingen å gjøre

Hva så med de engelske landslagsspillerne? Hvordan påvirkes de av alt bråket rundt markeringen?

– Guttene begynner å føle at de egentlig ikke vil snakke om det lenger, innrømmer visekaptein Jordan Henderson, ifølge The Guardian.

– Men hvis folk buer fordi vi står sammen mot rasisme, så viser det at vi fortsatt har et problem, og vi må fortsatt kjempe mot det og stå sammen.

Skottland, som ikke har innført markeringen foran deres kamper i EM, gikk likevel ned på kne for å vise solidaritet med de engelske spillerne før nabooppgjøret i gruppespillet.

Lagene ble møtt av den vanlige pipingen fra en del av publikummet, men fikk applaus fra langt flere.

– Det (buingen) er noe vi ikke kan kontrollere, men vi tror at det er den rette tingen å gjøre, så vi kommer til å fortsette å gjøre det, sier Manchester United-stjerne Marcus Rashford.