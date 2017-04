Astana-syklisten skal ha kollidert med en varebil i et veikryss og døde av skadene han pådro seg. Scarponis lag Astana bekrefter dødsfallet på sine hjemmesider.

– Dette er en for stor tragedie til at den kan skrives. Vi mister en stor utøver og en spesiell person, som alltid smilte i alle situasjoner, skriver laget i en uttalelse.

Norsk lagkamerat i sjokk

Helsepersonell skal ha vært på ulykkesstedet få minutter etter kollisjonen. 37-åringen ble raskt fraktet til sykehuset i Ancona, men anestesilegen kunne ikke hjelpe ham. Scarponi døde momentant.

Scarponi er et kjent navn i sykkelsporten. Senest mandag denne uken vant han en av etappene i Tour of the Alpes. Fredag reiste han hjem til Filottrano, og det var her ulykken skjedde lørdag morgen.

Han skulle bare være hjemme i én dag.

Norske Truls Korsæth var lagkamerat med Scarponi. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Scarponis lagkamerat Truls Korsæth fra Lillehammer, som har vært en del av Astanas lag siden desember i fjor, sier at han er rystet og sjokkert over det som har skjedd.

– Jeg fikk beskjed rett etter frokost i dag, og kunne knapt tro at det var sant.

– Da jeg begynte på laget, ble jeg tatt i mot av Scarponi på en svært inkluderende måte. Han var på alle måter et knutepunkt i laget. Han var energisk og det kommer til å merkes at han er borte.

Cavendish: – En av de hyggeligste

37-åringen ble nylig valgt til å være kaptein for Astanas lag i Giro d’Italia.

Scarponi har vært en del av det profesjonelle sykkelmiljøet i en årrekke og noterte karrierens største triumf da han vant nettopp Giro d'Italia i 2011, riktignok som følge av at den opprinnelige vinneren Alberto Contador ble diskvalifisert.

Scarponi etterlater seg kone og to sønner.

Sykkelverdenen reagerer naturlig nok med sjokk og sorg. Flere av Scarponis konkurrenter har uttalt seg om dødsfallet på sosiale medier.

Mark Cavendish skriver at italieneren var «en av de hyggeligste du kunne møte»:

