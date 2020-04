Sykkelstjerne brøt angivelig portforbud: – Covid19 kan kysse meg i r***

Vil stoppe nedrykk i Premier League

Brighton-eier Tony Bloom ser ingen grunn til at noen klubber skal rykke ned dersom Premier League-sesongen ikke lar seg fullføre.

– Dersom ikke sesongen fullføres, kan jeg ikke se at noen lag blir flyttet ned på «poeng per kamp»-basis, sier Bloom ifølge Sky Sports.



Brighton ligger i øyeblikket på 15.-plass i ligaen og har to poengs forsprang til lagene under nedrykksstreken.



8. juni nevnes nå som tidligste mulige dato for oppstart av kamper i Premier League igjen,