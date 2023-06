Det opplyser laget hans Bahrain-Victorious i en melding fredag.

– Det er med stor sorg og med tung hjerte vi må annonsere Gino Mäders bortgang, skriver laget i pressemeldingen.

Mäder måtte gjenopplives etter en svært stygg velt få kilometer før mål på den femte etappen torsdag. Legene forsøkte å redde livet hans på sykehuset, men fredag formiddag ble han bekreftet omkommet.

– Vi er knust av tapet av vår eksepsjonelle syklist Gino Mäder. Hans talent, dedikasjon og entusiasme var en inspirasjon til oss alle, sier direktør i laget Milan Erzen i pressemeldingen.

Arrangøren opplyser til dansk TV 2 at fredagens etappe i Sveits Rundt nå endres til en minnemarkering for avdøde Mäder. Det blir ingen ordinær etappe i dag.

Fikk kritikk

Utforbakkene på vei ned fra Albulapasset, der ulykken skjedde, var preget av svært høy fart og ble kritisert av flere ryttere. Blant dem var den belgiske stjernerytteren Remco Evenepoel.

– Det jeg tror ingen var fornøyd med i dag, var avslutningen. Etappen avsluttet med en farlig utforkjøring, sa Evenepoel i et intervju etter målgang torsdag med Cycling Pro Net.

Han hadde hørt at noen falt og mente etappen burde blitt avsluttet på toppen av fjellpasset. På Twitter skrev Evenepoel senere at han håper etappen gir grunn til ettertanke for både arrangører og ryttere. Dette ble skrevet før Mäder ble bekreftet omkommet.

Samtidig mente rytteren Simon Geschke at utforkjøringen ikke var var farlig og at veien var bra og synlige kurver. Samtidig var han enig i at det kan oppstå problemer når en utforkjøring legges til avslutningen av etappen.

– Men det er rytterne som tar risiko, ikke bare i utforkjøringene.

NRKs sykkelekspert Sondre Sørtveit skjønte umiddelbart at det var en alvorlig ulykke. Men han påpeker at det som regel går bra med veltene, selv om det ser stygt ut.

Gino Mäder sykler over mål under en etappe i Giro d´Italia i 2021. Foto: AFP

– At det ikke gikk bra denne gangen, er utrolig trist, sier Sørtveit.

– Hvordan vil det prege sykkelsporten?

– Det blir en ny påminnelse om at det er farlig, risikabel sport. Det innebærer stor risiko å drive med landeveissykling, så jeg tror det vil bli blåst nytt liv i diskusjonen rundt sikkerhet i sykkelrittene. Særlig i dette tilfellet, der man hadde målgang etter en utforkjøring etter et fjell i stedet for på toppen av et fjell. Det kommer nok til å bli heftig diskutert i framtiden, sier Sørtveit.

– En uting

Han mener arrangørene må granske ulykken og se om de har tatt for mye risiko.

– Jeg synes det er en uting å ha målgang etter at man har kjørt ned et fjell. Man vet at syklister tar høyere og høyere risiko jo nærmere målstreken man er, så jeg føler at man legger litt opp til at noen kan sykle i overkant hasardiøst ned et fjell hvis de øyner et håp om at man kan få et gjennombruddsresultat.

Fredag skriver rittarrangøren at de er knust av dødsfallet.

– Gino, du har vært en utmerket rytter, men enda mer en fantastisk person, skriver de på Twitter.

Arrangøren meldte dette om hendelsene etter etappen torsdag.

– Løpslegen var på stedet innen to minutter etter ulykken. Gino Mäder lå urørlig i vannet. Han ble umiddelbart gjenopplivet og transportert til Chur-sykehuset via luftambulanse, skrev arrangøren på Twitter etterpå.

– Sjokk

Laget til Mäder meldte torsdag at rytteren hadde vært involvert i det som ble beskrevet som en stygg kollisjon. Han hadde fått behandling på stedet og deretter blitt fraktet til sykehus.

Edvald Boasson Hagen har vært lagkamerat med Mäder tidligere. Overfor VG uttrykker han sin sorg.

– Det er veldig tragisk å høre. Jeg er i sjokk av beskjeden. Han var en veldig god lagkamerat på sykkelen, og en hyggelig og ung person som har mistet livet altfor tidlig. Jeg tenker på familien hans, sier Boasson Hagen til VG.

Reaksjonene strømmer på fredag formiddag. Blant dem er tidligere Tour de France-vinner Geraint Thomas, som ikke kan tro det han leser.

To fraktet til sykehus

Også Ineos-rytteren Magnus Sheffield var involvert i velten. Han var ved bevissthet etter ulykken, men ble også fraktet til sykehus.

Avslutningen på torsdagens etappe gikk over en bratt stigning med en påfølgende bratt utforkjøring inn mot mål. På vei ned fra toppen veltet Bahrain-Victorious-syklisten Mäder stygt.

Roland Thalmann i Tudor Pro Cycling fortalte SRF etter etappen at han var blant de som passerte stedet for krasjen etter ulykken.

– Etter en lang sving lå to sykler på siden av veien og det så ikke bra ut. Da jeg så tilbake, så jeg to ryttere som lå ganske langt nede, sa Thalmann.