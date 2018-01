Sykkelpresidenten hemmeligholder kvinneritt-avtale

En turbulent tid i Norges Cykleforbund (NCF) kulminerer lørdag i et ekstraordinært forbundssting.

Før Sykkel-Norge samles på Eidsvoll, kan NRK avsløre at sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen hemmeligholder en ny, sentral avtale tilknyttet forbundets økonomi.

Det dreier seg om avtalen som er inngått med arrangøren av Ladies Tour of Norway, etter at det ble kjent at sykkelforbundet skjulte deler av medieavtalen med TV 2, der kvinnerittet hadde krav på flere millioner kroner.

HEMMELIG AVTALE: Roy Moberg i Ladies Tour of Norway sier de har blitt enige med Norges Cykleforbund om å holde avtalen hemmelig. Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Både vi og styret i NCF har signert på ikke å offentliggjøre avtalen. Vi ønsker sykkelsporten vel og håper forbundet kommer seg på offensiven igjen, sier rittdirektør for Ladies Tour of Norway, Roy Moberg til NRK.

Tiedemann Hansen har ikke besvart NRKs gjentatte henvendelser om hvorfor han velger å hemmeligholde nok en kontrakt, som kan vise seg å få konsekvenser for norsk sykkels allerede pressede økonomi.

Motstridende forklaringer

Ladies Tour of Norway skal ha sikret seg et millionbeløp i forliket. Spørsmålet er hvor disse pengene tas fra.

Ifølge generalsekretær i NCF, Rune Midthaug, stammer pengene fra medieavtalen med TV 2.

– Pengene utbetales fra medieavtalen. Det er styrevedtak som ligger til grunn, skriver han i en melding til NRK.

Men dette stemmer ikke, ifølge Moberg.

– Den største delen kommer fra medieavtalen med TV 2, men en del av beløpet skal betales fra forbundet. Hvordan forbundet finansierer det, legger ikke vi oss borti, hevder han.

– Alle midlene Ladies Tour of Norway får gjennom medieavtalen utbetales av NCF, men dette er midler vi igjen får utbetalt fra TV 2. Arrangørene får utbetalt sin andel av medieinntektene når vi mottar disse fra TV 2. NCF får en andel fra medieavtalen for å dekke produksjonskostnadene for NM Landevei. Denne andelen blir nå mindre, og vi har derfor satt i gang tiltak for å effektivisere produksjonen og derav redusere produksjonskostnadene for årets NM, skriver kommunikasjonssjef i sykkelforbundet, Per-Erik Mæhlum, i en e-post til NRK.

Trøbbel for Sykkel-Norge

Norges Cykleforbund er fra før i en svært alvorlig, økonomisk situasjon etter sykkel-VM i Bergen, som skal ha endt minimum 55 millioner kroner i underskudd og trues av konkurs.

Som eier av Bergen 2017 AS vil dette gå hardt utover sykkelforbundet, som også skylder 13 millioner kroner i VM-lisens til Det internasjonale sykkelforbundet, og i tillegg står i fare for å miste en garanti på 4,5 millioner kroner.

Regningen for forbundet kan dermed fort ende opp i 20-millionersklassen.