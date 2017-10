Regionslederne i Norges Cykleforbund frykter at underskuddet etter sykkel-VM i Bergen vil gå ut over dem, og mener de har fått for lite informasjon om situasjonen.

– Vi trenger å ha en hyppig dialog, og det savner jeg, sier Jan-Oddvar Sørnes, som er leder i sykkelforbundets Region Nord.

– Det er først og fremst økonomien og hva eventuelt et stort underskudd vil ha å si for Sykkel-Norge, vi trenger svar på, mener lederen for Region Innlandet, Lisbeth Berntsen Huse.

De etterlyser et snarlig møte med sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen. Problemet er at han har reist på ferie.

– Nå reiser jeg på ferie så nå får du ikke tak i meg på tre uker, sa Tiedemann Hansen da NRK møtte ham forrige uke.

NRK har likevel forsøkt å komme i kontakt med sykkelpresidenten etter at regionledernes ønske om møte ble kjent, men Tiedemann Hansen har ikke besvart NRKs henvendelser tirsdag.

– Mange spørsmål

ETTERLYSER MED INFORMASJON: Jan-Oddvar Sørnes i Region Nord vil gjerne ha et møte med ledelsen i Norges Cykleforbund. Foto: Privat

Norges Cykleforbund består av sju regioner. Lederne møtes flere ganger i året sammen med ledelsen i forbundet, men har ikke fått innkalling til et nytt møte etter VM.

– Med den usikkerheten jeg tror veldig mange føler på, er det nok lurt å ha flere møter. Som regionledere har vi ansvar for klubbene i regionen, og de har mange spørsmål. Selv om man ikke har alle svar, spesielt når det gjeldet et regnskap, så tror jeg det er veldig lurt å samle regionlederne slik at vi kan fremstå samlet og gi en trygghet til alle som er opptatt av sykkel i Norge, sier Sørnes.

Vil diskutere roller

Ett av temaene regionslederne ønsker å ta opp, er Tiedemann Hansens tre roller knyttet til sykkel-VM. I tillegg til å være president i Norges Cykleforbund og daglig leder for selskapet som arrangerte sykkel-VM, er han også styremedlem i det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

– Beslutninger som er tatt kan vi gjøre lite med. Mitt fokus er å ta gode beslutninger i tiden fremover så vi kan komme så godt som mulig i havn. Men i ettertid bør man ha fokus på å lære av det som har skjedd, og da bør man også ha en diskusjon om roller, mener Sørnes.

PÅ FERIE: Harald Tiedemann Hansen vil ikke være tilgjengelig for et møte med det aller første. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Men da NRK snakket med Tiedemann Hansen forrige uke, var det eneste han ville innrømme av feil, at kostnaden for skilt på 4,5 millioner kroner ble for høy.

– Er det ingenting dere innrømmer at dere burde ha gjort annerledes?

– Jo, vi burde ha tatt skiltplanene før og fått den ferdig i februar, så hadde vi fått ned kostnader med flere millioner kroner, svarte Tiedemann Hansen.

– Hva med dine tre roller?

– Uansett måtte jeg ha hatt en vesentlig rolle. Det går utover Norges Cykleforbund uansett. Det er vi som må gjøre jobben, og det er meg som til syvende og sist må ta ansvaret.

Har tillit

I en SMS til NRK skriver generalsekretær i NCF, Rune Midthaug, at de jobber med å finne en dato for regionledermøte.

Både Sørnes og Berntsen Huse understreker at de foreløpig har tillit til sykkelpresidenten.

– Per dags dato har jeg full tillit til lederne, til vi veit noe mer, sier Berntsen Huse.

– Jeg er ikke bekymret foreløpig. Jeg har stor tillit til sykkelpresidenten og jobben som gjøres, men inntil vi har fått mer informasjon kan jeg heller ikke si at dette ikke vil få konsekvenser. Jeg håper og tror det skal gå godt, men jeg vil gjerne få den informasjonen jeg trenger så jeg også kan berolige medlemmer og klubber, sier Sørnes.