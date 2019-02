Det var en fullstendig utmattet Mikaela Shiffrin som tittet bort på resultattavla i målområdet i Åre lørdag.

«-1,03» stod det der. Selv om hun tapte over tre tideler fra siste mellomtid og ned, ledet hun med over sekundet på Petra Vlhová. Da hjemmehåpet Anna-Swenn Larsson kjørte inn bak, og Wendy Holdener kjørte ut, kunne Shiffrin endelig slippe jubelen løs.

Selv om hun fullførte andreomgangen uten luft.

– Halvveis ut i den andre omgangen gikk jeg tom for oksygen og jeg måtte bare kjempe for å holde meg i løypa og gjøre mitt beste, sier Shiffrin ifølge NTB.

– Jeg har aldri følt at det har vært så vanskelig å puste før. Det var øyeblikk der jeg følte meg bra, og det var tider hvor jeg ikke hadde kontroll over pusten min i det hele tatt, utdyper hun overfor NRK.

Se gullomgangen til Shiffrin:

Takket teamet for gullet

I likhet med Marcel Hirscher før storslalåmen kom det ut at alpinstjerna hadde slitt med sykdom før hennes viktigste VM-øvelse.

UTSLITT: Shiffrin tok seg helt ut. Foto: Marco Trovati / AP

Men når Shiffrin nå ser tilbake på dagen så gir hun faktisk noe av æren for gullet til nettopp det at hun var småsyk.

– Jeg pushet meg selv veldig hardt. Jeg ville ikke tenke på hvor syk jeg var, for jeg pushet meg selv veldig hardt. Kanskje jeg ikke engang hadde vunnet om jeg hadde vært frisk!, sier hun.

Det var en emosjonell Shiffrin som møtte NRK etter rennet.

– Dette rennet kostet nesten alt. Det er åpenbart ingen enkle renn, men noen ganger koster det mer å komme seg til startporten. I hele dag tenkte jeg at jeg ikke kom til å klare det, helt til jeg stod der, sier Shiffrin med tårer i øynene.

– Det var teamet mitt som fikk meg til å starte. De bar meg ned bakken i dag. Jeg er så utrolig takknemlig for det, sier hun videre.

– Hvordan vil du oppsummere mesterskapet?

– Jeg tror ikke jeg klarer det. Det har vært utrolig. Det er alltid mer som skjer bak kameraene enn man vet, og det er umulig å forklare alt det, sier den amerikanske gullvinneren.

Se hele intervjuet med Shiffrin øverst i artikkelen.

GULLGLIS: Mikaela Shiffrin tok sitt fjerde strake VM-gull i slalåm, men sier «det kostet omtrent alt». Foto: Marco Trovati / AP

– Et unikum på ski

Amerikaneren kan dermed dra hjem fra Åre med to gullmedaljer i trillekofferten. Hun vant også super-G på åpningsdagen. I tillegg ble det en bronse i storslalåm. Men å vinne VM-slalåmen med over et halvt sekund, med sykdom, vil kanskje bli stående som det mest imponerende hun gjorde i dette mesterskapet.

– Hun er i en klasse for seg selv! Fy, for en omgang. Det er helt fantastisk, sa NRKs alpinekspert Marius Arnesen på lufta.

Kommentator Thomas Lerdahl fulgte opp med å kalle amerikaneren for «et unikum på ski».

– Skikjøringen min i den andre omgangen var veldig bra, sier Shiffrin selv, som er den første som noensinne har vunnet fire strake VM-gull i slalåm.

SVENSK SØLV: Endelig klaffet det for hjemmenasjon Sverige. Anna Swenn-Larsson sikret mesterskapets første svenske medalje med sølv. Slovakiske Petra Vlhová tok bronsen. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

Norsk trøbbeldag

For de norske gikk det ikke like bra lørdag. Maren Skjøld ble beste på 16.-plass, etter å ha vært nummer 23 etter første omgang. Hun endte over fem sekunder bak vinneren. Kristin Lysdahl var beste norske etter én omgang, men kjørte ut etter pause.

– Det var en bedre annenomgang, det er det jeg konsentrerer meg om. Jeg hadde veldig bra flyt, oppsummerte Skjøld etter løpet.

– Det er surt, for det er to år til neste gang det er VM, sa Lysdahl etter å ha kjørt ut.