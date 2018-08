Swansea-fansen i ekstase over Celina: – Den beste spilleren i ligaen

Bersant Celina ble solgt fra Manchester City til walisiske Swansea før sesongen, og den kosovisk-norske midtbanespilleren har imponert så langt.

I tirsdagens kamp startet drammenseren, som har valgt å spille for Kosovo sitt landslag, i tierrollen for Swansea. 21-åringen noterte seg for én målgivende etter 24 minutter i 2–2-kampen mot Leeds.

Tok grep etter 28 minutter

Leeds-manager Marcelo Bielsa merket seg kjapt at Celina var vanskelig å forsvare seg mot, og valgte å gjøre et taktisk bytte allerede etter 28 minutter – bare på grunn av nordmannen.

– Kalvin Phillips måtte bryne seg på Celina, en spiller som skapte ubalanse i laget vårt, sa Bielsa på pressekonferansen etter kampen.

– Han fikk gult kort (forseelse på Celina) nesten med en gang. Jeg likte ikke det jeg så etter det kortet, så da valgte jeg å bytte han ut, sa han.

KOSOVO: Bersant Celina har valgt å spille for Kosovo etter at han ikke fikk sjansen for Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hylles på Twitter

Det er ikke bare Leeds-manageren som bemerket seg nordmannens talent. Også Swansea-fansen hadde mye å glede seg over etter gårsdagens kamp.

– Bersant Celina er helt uvirkelig, er han ikke? Han er den beste spilleren i ligaen. De som sier noe annet tar feil, skriver en bruker på Twitter.

– Celina er litt av talent. For en spiller, skriver en annen.

– Har Premier League-potensial

TV 2-kommentator Kasper Wikestad, som følger Championship tett, er også imponert over det han har sett så langt av den nye Swansea-spilleren.

– Han er spektakulær når det lykkes, og han passer perfekt inn i den tierrollen han har fått nå, sier Wikestad.

Han sammenligner også nordmannen med spilleren som herjet i den nest øverste divisjonen i England i fjor.

– Han ligner veldig på Leicester-spiller James Maddison (tidl. Norwich). De spiller samme posisjon, har mange av de samme kvalitetene, og Celina har også potensialet til å bli en Premier League-spiller, sier han.

Swansea ligger på 3. plass på tabellen etter fire serierunder. Lørdag møter de Bristol City.

