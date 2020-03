Nilsson har vært observert på skiskytterstadion i Östersund de siste dagene.

– Jeg skal bare prøve litt, var kommentaren hennes til SVT.

Men Nilssons plan var altså å forlate en suksessrik langrennskarriere og gå over til skiskyting, noe hun til slutt bekreftet søndag ettermiddag på Instagram.

– Tanken var å fortsette med langrenn et OL til og så bytte etter sesongen 2022, men på grunn av min skade har jeg fått tid til å tenke og å prøveskyte - og jeg føler at jeg virkelig ikke vil vente for lenge. Det er for morsomt til det, sier hun.

– Jeg har alltid visst at jeg kommer til å satse på skiskyting. Det ser så «himla» kult ut, forteller hun i en pressemelding.

Udnes Weng trodde det var en spøk

– Oi, er det sant? Det var synd, hun har vært en av de store i mange år. Jeg hadde gledet meg til å gå mot henne til vinteren som kommer, forteller Kristine Stavås Skistad til NRK.

Sprintlandslagets Lotta Udnes Weng reagerte med vantro da hun fikk nyheten.

– Jeg trodde først det var en spøk. Jeg måtte sjekke kalenderen om det var 1. april og en aprilsnarr. Det er synd for lanngrennssporten, men det blir spennende å se om hun greier overgangen til skiskyting. Jeg skal heie, forteller Weng.

OVERRASKET: Kristine Stavås Skistad. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Eckhoff: – Skikkelig rått

Tiril Eckhoff ønsker uansett svensken hjertelig velkommen «på laget».

– Det blir skikkelig rått. Det er veldig morsomt at hun bytter til skiskyting, og kult at hun også har sansen for idretten. Skiskyting er jo veldig spennende og utfordrende, sier Eckhoff til NRK.

Hun er spent på om Nilsson har et skytetalent.

– Denise (Herrmann, jour.anm.) har brukt en del år på å bli god, så jeg tipper Stina bruker noen år også. Men tiden vil vise, sier Eckhoff.

Ifølge Expressen har Nilsson fundert på å bytte idrett i lang tid, og hun skal også ha informert sine sponsorer om sin beslutning.

Rått, sier Tiril Eckhoff om Stina Nilssons karriereskifte. Foto: LEHTIKUVA / Reuters

Overrasket Aukland

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland er i likhet med utøverne overrasket over avgjørelsen.

Stina Nilsson er en av Sveriges aller største langrennsstjerner og har blant annet vunnet OL-gull i sprint i Pyeongchang i 2018. I tillegg tok hun to VM-gull i Seefeld sist vinter, både i stafett og sprintstafett.

I alt står hun med sju medaljer i VM-sammenheng.

– Nilsson er en av de beste sprinterne i langrennssporten og var en av de som kunne ta OL-gull i sprint og teamsprint. Og hun kunne vært ankerkvinne på det svenske stafettlandslaget, sier han.

– Sverige har jo et sterkt kvinnelandslag i langrenn, selv uten Stina Nilsson, men det er et tap for langrennssporten at Nilsson satser skiskyting, kommenterer Aukland.

NRKs ekspert Torgeir Bjørn er like overrrasket som Aukland.

– Det er en overraskende nyhet, men det vil jo være positivt for internasjonal skiskyting.



– Svensk damelangrenn har så mange andre. Om dette er riktig vil det styrke svensk skiskyting mer enn det svekke svensk langrenn.

VIDEO: Se Nilsson trene med geværet på standplass.

Stina Nilsson blir skiskytter Du trenger javascript for å se video.

Slet med skade

Hun følger dermed i fotsporene til Magdalena Forsberg som var landslagsløper i langrenn før hun byttet beite og ble en av tidenes beste skiskyttere.

– Det er veldig kult at hun har byttet til skiskyting. Det støtter jeg, sier Sebastian Samuelsson til NRK.

– Har hun sjans til å komme inn på laget allerede neste sesong?

– Det er veldig vanskelig å svare på. Vi kjenner jo hennes veldig gode løpskapasitet. Hun er veldig bra. Men det avhenger av hvor bra hun er til å skyte. Det er kult at hun vil prøve, og at hun vil ta denne reisen. Om hun legger ned energi på å bli en bedre skytter, så kan hun klare det.

– Burde Marte og Tiril frykte Sverige mer?

– Ja, det burde de gjøre, det svenske laget blir bare sterkere og sterkere, sier den svenske skiskytteren..