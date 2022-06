Flytrøbbel forsinker Branns cupkamp

NM-oppgjøret mellom Brann og Fredrikstad er forskjøvet med én time etter at FFKs flyavgang til Bergen ble utsatt.

Det opplyser Brann på sine nettsider. Kveldens cupkamp får avspark klokken 19.00.

– Fredrikstad har fått problemer med et utsatt fly, og derfor er vi blitt enige med Fredrikstad og NFF om at vi skyver tidspunktet for avspark med 60 minutter, sier Branns daglig leder Christian Kalvenes.

Han begrunner utsettelsen med at den gir begge lag best mulig forberedelser til kampen. Vinneren går til fjerde runde i fotball-NM. (NTB)