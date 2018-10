Svindal: – Planen er å starte i Lake Louise

– Når Lake Louise kommer, så er det full gass, sier Svindal.

Det har lenge vært usikkert om Svindals skadeutsatte kne ville bli bra nok til sesongstart - eller bra nok til at Aksel Lund Svindal maktet å satse videre i det hele tatt.

Etter forrige sesong vurderte han derfor en stund om han skulle fortsette karrieren, men valgte i april å bli med en sesong til.

– Ikke noe alternativ

Oppkjøringen til årets sesong har vært preget av usikkerhet, men nå sier alpinisten at planen er å stå på startstreken når fartskjørerne sesongstarter i Lake Louise i slutten av november.

– Jeg føler at det er planen, ja. Jeg føler vel at det har vært planen hele veien, sånn rent mentalt. Hvis du tenker at det skal du ikke gjøre, så begynner du å sluntre unna på treningen. Og det er ikke noe alternativ. Da har du egentlig allerede tatt avgjørelsen, sier Svindal.

– Selv om jeg gjerne ville ha trent mer på ski, sånn rent fysisk, så er det ganske bra, sier han om sin egen form til NRK.

Den endelige avgjørelsen tas på alpinistenes samling i Copper Mountain i forkant av Lake Louise, regner han med.

– Det er så rennlikt der at det bør være mulig å gjøre ekstremt gode forberedelser.

Tåler ikke hard belastning

Alpin-ikonet har trent mye alternativt gjennom våren og sommeren på grunn av skadene i kneet. Da NRK møtte Svindal under landslagssamlingen i Chile føltes kneet fortsatt ubehagelig.

Nå føler han seg bedre enn på lang tid, selv om kneet fortsatt ikke tåler for hard belastning.

– Det er litt gi og ta mellom hvor mye jeg kan trene og hvor mye kan jeg holde igjen for å være robust fysisk. Da tenker jeg på det høyre kneet, som ikke tåler veldig hard belastning, forklarer han.

De siste årene har Svindal hatt knetrøbbel som følge av uhellet i Kitzbühel i 2016. Da røk både korsbåndet og menisken. I tillegg fikk han bruskskader.

– Hakket bedre enn i fjor

35-åringen har likevel fått trent godt i år og føler seg i fysisk god form før sesongstart.

– Fysisk er jeg hakket bedre enn jeg var i fjor. Det er litt vanskelig å måle siden jeg trener alene, men jeg har løftet knebøy i så mange år at jeg kjenner hvor sterk jeg er, kommenterer han.

– Jeg har de fysiske kapasitetene i forhold til styrke og utholdenhet som skal til.