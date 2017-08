Svindal vil fortsette i minst to år til

– Jeg vil gjerne kjøre noen år til. Og det å kjøre noen år til, vil si at jeg ikke bare skal være med å kjøre renn av og til. Men jeg vil trene med de andre gutta, være med på samlinger og være en del av laget. Og da kan jeg ikke hoppe rundt på krykker hele tiden, forklarer alpinisten.

Han er snart klar for nok et comeback etter langtidsskade, og selv om OL åpenbart er det store målet i den kommende sesongen, har han altså ingen planer om å gi seg etter vinterlekene i Pyeongchang i Sør-Korea.

– Det kommer et år nå, og det håper jeg at skal funke bra. Og så håper jeg at det skal funke bra året etter der. Og så får vi ta det litt som det kommer, sier Svindal.

Kan bli mer Åre-magi

ÅRE-MAGI: Aksel Lund Svindal tok to VM-gull i Åre i 2007. Om to år er det VM der igjen. Foto: Tor Richardsen / NTB scanpix

I 2019 er det VM i Åre, der fartsfantomet tok sine første mesterskapsgull i 2007. Blir det slik at han tar to nye år, kan han altså avslutte der han virkelig fikk sitt internasjonale gjennombrudd.

– Jeg har aldri vært en som ser veldig langt frem i tid, men jeg håper at det skal funke bra i vinter. Og hvis det gjør det, så håper jeg at jeg får noen flere gode år, mener Svindal, som likevel synes at OL i 2022 er litt ambisiøst å sikte mot.

– Nå virker det fryktelig lenge, så jeg tror nok ikke, svarer alpinisten.

Mitter: – Veldig bra for oss

Landslagssjef Christian Mitter er strålende fornøyd over Svindals melding om å holde på noen år til.

– Det er veldig bra for oss. For ham er det viktig at han har utviklingsmål. At han utvikler seg og blir bedre, selv om han er god allerede. Og at han har det gøy. At han står på start og vet at han kan vinne skirenn, mener sjefen, som er fra seg av begeistring over Svindals evne til å komme tilbake etter skade:

– Det er helt utrolig. Jeg tror ikke at han får nok kred for det. Jeg tror at om 10-15 år så kommer vi til å se tilbake på den prestasjonen han har gjort - særlig de tre siste sesongene etter akilles-, korsbånd- og kneskade - og tenke strålende, avslutter Mitter.