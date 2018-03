Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er en okay runde, men litt rufs, sier Aksel Lund Svindal til NRK.

Og litt rufs gjorde at gullvinneren fra OL måtte ta til takke med tredjeplassen i utforrennet i Kvitfjell. Tyske Thomas Dressen vant, foran sveitsiske Beat Feuz, mens hjemmefavoritt Kjetil Jansrud ble skjøvet ned til fjerdeplass.

Svindal var likevel fornøyd. Spesielt siden han bare var nummer 32 på siste trening fredag. Det tror han også kan ha kostet ham verdifulle hundredeler.

– Jeg kjørte så dårlig på trening at jeg har fokus på å ta taktiske valg, men jeg er ikke trygg nok. Da må jeg kompensere med gass. Jeg vil heller ha det, enn å få en fin runde, forteller Svindal.

Fortsatt kamp om kula

Det er fire år siden den skadeplagede alpinisten kjørte i Norge og på Kvitfjell. I det NRKs ekspert, Kjetil André Aamodt, mente var den tøffeste utfortraseen der noen gang.

– Jeg merka at det var fire år siden sist. Det har forandret seg litt. Det var ekstra røft i år, røffere enn for fire år siden i hvert fall. Men når jeg fikk taket på det, var det greit å kjøre, sier Svindal.

Svindal med godt gjennomført utforløp Du trenger javascript for å se video.

Det var hans åttende pallplass (inkludert OL) denne sesongen – sju av dem har kommet i utfor. Om det er han eller Feuz som stikker av med utforkula, avgjøres i Åre neste helg. Feuz leder nå med 80 poeng.

– Jeg tenker at det fortsatt er gode muligheter, men jeg tenker også at Feuz er rå.

Røft ga rufs

Forhånds- og hjemmefavoritt, Jansrud, måtte ta til takke med den litt sure fjerdeplassen. 27 hundredeler bak vinner Dressen.

– Det er den sure plassen, veldig irriterende. Men det er greit å forstå når man ser kjøringen. Det ble litt rotete, og det er litt utypiske Kvitfjell-forhold, sier Jansrud til NRK.

Han var best på fredagens trening.

– Det blir hardere i løypa for hver dag som går. FIS putter inn mer og mer vann fordi det blir mer rufsete forhold. Jeg er litt fornøyd, men også litt skuffa. Vi får glede oss over at vi har en mann på pallen, selv om vi helst skulle likt å vinne foran så mange nordmenn, innrømmer han.

Jansrud tapte sekunder mot slutten Du trenger javascript for å se video.

Aleksander Aamodt Kilde skuffet stort, og var hele 1.58 bak Dressen på en 18.-plass. Plassen bak Adrian Smiseth Sejersted.

– Jeg jobber stadig med å få utvikling, men det er vanskelig når det går i ett. Det skal bli greit å bli ferdig med sesongen, så jeg får analysert litt. Jeg gir meg jo ikke, selv om det er en vedlig vanskelig situasjon å være i, foklarer Kilde, som ikke er helt sikker på hvorfor det ikke har gått veien i fartsdisiplinene denne sesongen.