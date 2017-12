Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Gutten kjører mer eller mindre på et og et halvt kne, likevel knuser han verdenseliten her, utbrøt NRKs alpintekspert, Kjetil André Aamodt, i det Aksel Lund Svindal ble sekundert med en ledelse over sekundet nedover bakkene i Val Gardena.

Svindals superløp ble nesten litt for mye for den gamle fartshelten.

– Det er gåsehud fra topp til tå her nå, Svindal er en supermann!

Andre seier etter skadeavbrekk

Det er Svindals andre seier etter at han kom tilbake fra en alvorlig skade for tredje gang i sin karriere denne sesongen.

– Det er ganske digg å stå her nå og ha vunnet, jeg er veldig glad i hvert fall, sa Svindal til NRK etter at seieren var i boks.

– Han er helt umulig å slå i den bakken her, konkluderte Kjetil Jansrud om dagens vinner etter å ha sikret andreplassen.

Rennet pågår fortsatt, men det skal mye til for at noen skal kunne tukte de to nordmennene. Følg resten av rennet i videovinduet nederst.

Dobbelt norsk

Aamodt konkluderte allerede da Svindal var i mål at tiden ble umulig å slå, men ble noe usikker da Kjetil Jansrud satte utfor.

– For å være ærlig så var det egentlig bare Kjetil jeg var redd for da jeg kom i mål, sa en strålende Aksel Lund Svindal til NRK etter målgang.

For det ble en gladiatorkamp av de sjeldne mellom de to norske fartsfantomene.

Kjetil Jansrud kom godt i gang og ledet helt frem til fjerde mellomtid.

– Dette blir et rotterace mellom de to kamphanene, sa Aamodt etter tredje mellomtid.

Jansrud tapte tid de siste mellomtidene og måtte gi tapt på slutten for Svindal, men sikret likevel dobbelt norsk i Val Gardena.

DOBBELT NORSK: – Han er helt umulig å slå, sa Kjetil Jansrud som var godt fornøyd med andreplass i Val Gardena. Foto: Line Andersen / NRK

Var usikker om han ledet

Da Svindal kom i mål var han usikker på om han tok ledelsen. Det var rett og slett helt stille blant et sjokkartet publikum i Val Gardena, som nettopp hadde vært vitne til et perfekt utforrenn.

– Det var så rart, for det var så stille først, men så var det digg å se tallene, sa Svindal.

