– Jeg har aldri vært der, så jeg får lære mest mulig av Aleks og Kjetil, sier Aksel Lund Svindal til NRK om OL-løypene i Pyeongchang.

Aleksander Aamodt Kilde har kjørt OL-løypene en gang for to år siden, og tror det er gode forhold for norsk jubel.

– Vi vet det er kaldt der nå, og snøen er nok tørr og litt amerikansk. Det er en del hopp og lange kurver som vi liker, sier Kilde om hva han opplevde for to år siden.

– Ikke noe hokuspokus

Onsdag neste uke pakker de norske utforhåpene skiene, og drar mot Pyeongchang. Der har de ti dager med trening før medaljene skal deles ut søndag 11. februar.

– Det er klart at det er det (medalje) som gjelder. 1, 2 og 3. Vi har det som skal til for å kjempe om medaljene, så er det bare å gjøre det. Ikke noe hokuspokus, sier Svindal om de norske medaljemulighetene i OL.

For to år siden vant Kjetil Jansrud utforen i Jeongseon hvor alpinøvelsene i Pyengchang-OL også vil finne sted.

– Jeg håper at jeg er en av favorittene, men Jansrud har vunnet det før og Svindal er god i hvert renn nå, sa dagens vinner av utforrennet i Garmisch, Beat Feuz, til NRK.

Tapte ledertrøyen

Før rennet i Garmisch ledet Svindal verdenscupen i utfor ti poeng foran nettopp Beat Feuz.

Svindal kjørte ut som førstemann, men havnet på den litt sure fjerdeplassen.

– Det var nesten, men ikke helt bra nok, oppsummerte Svindal etter rennet.

Med seier tok Feuz hundre poeng, og Svindals fjerdeplass gir femti poeng.

Dermed måtte Svindal gi fra seg ledertrøyen i utforcupen.

– Det er veldig godt å lede, men den endelige opptellingen tas i verdenscupfinalen i Åre, sa Feuz til NRK etter rennet.

Aldri vært på pallen

For Svindal har aldri vært på pallen i Garmisch. Faktisk har 35-åringen aldri vært bedre enn nummer fem i den tyske utforløypen.

– Noen bakker er man litt raskere i enn andre, sa Aksel Lund Svindal om løypene i Garmisch.

Likevel kan fartsfantomet finne noe trøst i sin beste prestasjon noensinne i Garmisch.

BESTE I KARRIEREN: Se Svindals beste renn i Garmisch noensinne.

Syk Jansrud – flere feil fra Kilde

Kjetil Jansrud stilte ikke til start i utforrennet i tyske Garmisch på grunn av en liten virusinfeksjon. Han stod også over fredagens trening, og valgte å ikke ta noen sjanser like før OL.

Aleksander Aamodt Kilde er den siste nordmannen som havnet øverst på seierspallen i Garmisch, men klarte ikke å innfri forventningene.

Kilde gjorde flere små feil nedover løypene, og havnet på en noe skuffende tolvteplass i generalprøven til OL.

– Jeg sliter litt i dag. Det er litt aggressivt i snøen, så jeg klarer ikke helt å holde følge, sa Kilde etter rennet.