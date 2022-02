– Det er vanskelig å beskrive alle følelsene som strømmer på. Det har vært et spesielt år, spesiell oppladning. Utrolig, sier Sverre Lunde Pedersen til NRK.

For at han skulle stå på toppen av pallen i OL, kun ni måneder etter sykkelulykken i fjor vår, er ganske utrolig.

I mai i fjor han skadet seg stygt i på en treningstur på sykkel med landslaget, og pådro seg en skadeliste så lang som et vondt år:

To brudd i venstre hånd

Ett brudd høyre underarm

Skade på leveren

Skiveutglidning i nakken

Brudd i kinnbenet

Skade på nyre

Punktert lunge

Stygt skrubbsår på høyre lår HARDT SKADET: For 215 dager siden gikk Sverre Lunde Pedersen rundt sånn her. Foto: Privat / Privat

– Siste halvåret har vært bra, men før det var det bare ett fokus, å bli frisk. Jeg startet på null i august. Har hatt et godt apparat rundt meg, og uten støttende familie hadde ikke dette gått, sier Pedersen og fortsetter:

– Etter ulykka skjønte jeg at jeg hadde gjort det vanskelig for meg selv. Men jeg kom raskt i gang. Det har vært en utrolig reise.

For de to unge lagkameratene har Pedersen vært et forbilde.

– Det er vanskelig å beskrive det Pedersen har gjort. I august kom han med nakkekrage, og jeg var helt sikker på at han skulle kalle det en dag, og gi seg. Tror ikke folk forstår hvor sykt godt det han gjør. Han har vært min rollemodell siden jeg var liten, sier Peder Kongshaug.

– Han har banet veien for oss alle sammen. Det er ekstremt stort, og jeg er ekstremt takknemlig for å stå her sammen med ham, sier Hallgeir Engebråten.

Overlegen finale

I finalen var det liten tvil hvor gullmedaljen skulle ende opp. Norge var foran ROC fra start til slutt.

Forspranget fra første runde bare økte og økte. Til slutt ble det en overlegen seiersmargin på 2.38 sekunder.

– Det er et rødt, hvitt og blått godstog på isen, kommenterte NRKs ekspert Mikael Flygind Larsen under løpet.

JUBELSCENER: Norge kunne slippe jubelen løs etter finaleløpet mot ROC Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

– Det er så sykt som det blir. Er helt ordløs. Var proppfull av syre ved målgang, da kom hele lunsjen opp igjen, sier Kongshaug

Norge var regjerende mester på øvelsen, og Håvard Bøkko gikk med Sverre Lunde Pedersen da de tok OL-gull i 2018. I Discovery sitt studio slet Bøkko med å holde tårene tilbake.

– Det er viktig med en kaptein, og Sverre går bakerst og er i kjempeform. Vi må ikke glemme ... Jeg sliter litt nå, sier Bøkko og tar en pause.

– Det jeg skulle si i sta var at Sverre krasjet på sykkel i mai. At han vinner OL-gull nå, ni måneder etterpå ... Vi var glade for at han i det hele tatt overlevde krasjen. I dag vinner han OL-gull, det er sykt, avslutter Bøkko.

GULLGUTTER: Hallgeir Engebråten, Sverre Lunde Pedersen og Peder Kongshaug. Foto: SUSANA VERA / Reuters

Olympisk rekord

Russerne viste seg fra sin beste side i semifinalen, og satt ny olympisk rekord i sin semifinale mot USA.

– ROC feia isen med USA. Så fort som de gikk har Norge aldri gått før. For en oppgave Norge får i finalen, sa kommentator Carl Andreas Wold etter russernes semifinale.

Men det tempoet fant de aldri frem til igjen i finalen. Semifinalen satt igjen i beina hos russerne.

– Finalen var vanskelig siden semifinalen var vilt rask. Det var bare en halvtime for oss mellom semifinalen og finalen, og det gjorde det vanskelig. Vi prøvde å gå raskt, på de samme rundetidene, men det var ikke mulig. Det norske laget var supersterke i dag. Vi respekterer dem som lag, og de gikk vilt fort, sier Daniil Aldosjkin.

– Gikk dere for fort i semifinalen?

– Nei, USA er sterke, og vi hadde bare én taktikk: Gå 200 prosent av det vi kunne, avsluttet russeren.