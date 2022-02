Sveriges voldsomme snuoperasjon – kastet ut alle løperne fra landslaget

Det beviste svenskene da de tok en suveren seier på stafetten onsdag. Elvira Öberg kom ensom inn på oppløpet og fikk en blågul klem av søster Hanna, Linn Persson og Mona Brorsson.

Sistnevnte, 31 år og veteranen på laget, er kanskje symbolet på den svenske snuoperasjonen.

– Jeg er vel et bevis på at bare man tror på det man gjør, så er alt mulig, smiler Brorsson etter gullet. Hun har vært med på hele reisen.

For åtte år siden stilte Sverige uten en eneste kvinnelig skiskytter på startstreken i OL i Sotsji. I verdenscupen var de listefyll og et slagkraftig stafettlag var bare en fjern drøm.

Stjernene Helena Ekholm og Anna-Carin Olofsson Zidek hadde lagt opp et par sesonger tidligere. Ingen stod klar til å ta over og det fantes heller ingen plan for hvordan nye stjerner skulle dyrkes fram.

Kastet ut alle løperne

Da Sverige ble tildelt VM i 2019 til Østersund, skjønte alle at noe må gjøres. Det endte med en telefon til han som har bygget om svensk skiskyting flere ganger før.

Tyske Wolfgang Pichler hadde trent stjerner som Ekholm og Magdalena Forsberg i ulike tidsepoker. Han var klar for å ta i et tak.

Og så startet eventyret som skulle ende med stafettgull i Beijing.

– Da jeg kom tilbake for fullt i 2015 var Sverige nr. 14 og 15 i nasjonscupene for menn og kvinner. Det var forferdelig. Jeg var bestemt på at dette aldri må skje igjen. Vi innførte et nytt system. Alle utøvere ble kastet ut av laget og vi startet med nye, unge utøvere.

SJEF: Wolfgang Pichler gjorde comeback som Sveriges landslagssjef. Foto: Andreas Hillergren/TT / NTB

Pichler hadde vært borte siden 2011, og kjente ikke igjen sitt gamle livsverk. Svensk skiskyting lå med brukket rygg og måtte bygges opp på nytt.

Pichler har i dag overlatt roret til sin landsmann Johannes Lukas. Nå er Pichler konsulent for den svenske olympiske komité, og følger opp blant annet langrenn, skøyter og hopp.

– Vi hadde ingen penger, så det var hardt. Jeg gikk fra sponsor til sponsor og ba dem om å stole på meg, sier Pichler.

Mona Brorsson var en av ytterst få som hadde vært med som fikk bli med videre. Hun forteller om et kultursjokk hva angår trening.

– Han fikk oss til å innse hvor mye man kan trene, men også må trene. Det var kanskje den største forskjellen, at vi begynte å trene metodisk og veldig, veldig mye. Det andre var at vi også begynte å trene som et lag.

– Det er jo helt enormt. Vi har virkelig tatt store steg siden 2014. Det er så himla heftig, for hele denne gruppa – eller ikke Elvira, for hun var på skolen da vi konkurrerte der – vi har egentlig jobbet sammen hele tiden fra start til nå. Det er så kult å se, sier Linn Persson.

– Vanskelig å tro på

Forrige OL stilte de blågule med en ny generasjon. Hanna Öberg tok gull på normaldistansen.

På stafetten gikk Linn Persson, Mona Brorsson, Anna Magnusson og Hanna Öberg inn til sølv.

SILVER-LAGET: Hanna Öberg, Anna Magnusson, Mona Brorsson og Linn Persson viser frem sølvmedaljene fra 2018. Foto: Pontus Lundahl/TT / NTB

– Det er nesten vanskelig å tro på. Jeg husker fortsatt det første møtet vi hadde med Wolfgang og han sa at om tre år skal vi ta OL-medalje, og vi satt bare og tittet på hverandre og «ja, okay». Vi trodde nesten ikke på det.

– Det var veldig surrealistisk, for å være helt ærlig. Det var ikke noe vi hadde regnet med i det hele tatt. Når det først begynte å gå bra, så kom den såkalte ketchupeffekten. Det gikk bra for alle, forteller Sebastian Samuelsson som også har vært en del av snuoperasjonen.

Men det koster. Løperne forteller om et knallhardt opplegg. Det var så vidt de trodde på at de selv kunne gjennomføre.

For Pichler var det «my way or the highway».

– I starten så var jeg veldig «kommer dette til å gå»? sier Brorsson.

– Det er virkelig hardt. Faktisk. Men nå er utøverne vant til det. De vet hva som må til, sier Pichler.

Etterlengtet gull

For noen passet ikke opplegget. For andre, for eksempel Hanna Öberg, fungerte det utmerket. Öberg tok gull i Pyeongchang, og ble symbolet på generasjonsskiftet. Helt ut av det blå var Sverige å regne med igjen.

– Jeg ble kastet inn på elitelaget etter Sotsji-OL og så har de satset på meg hele veien. I dag er svensk skiskyting på damesiden bedre enn den noen gang har vært, sier en tilfreds Hanna Öberg.

– I starten føltes det håpløst. Jeg så ingen talenter. I Norge har dere mange utøvere å velge mellom. Da har man også store talenter i skiskyting. Vi har nok først og fremst utøvere med et annet talent, nemlig talent til å trene. Og man kan nå veldig langt med hardt arbeid, sier Pichler.

Verdensstjerne

Til slutt fant han et skikkelig talent, også. Da Pichler så Elvira Öberg første gang måtte han gni seg i øynene.

Kunne en så uferdig løper ha så stor kapasitet?

– Elvira er en annen historie. Jeg skjønte med en gang at hun er et kjempetalent. Hun var uferdig, men jeg tenkte at hun går så fort at med litt arbeid kan hun virkelig bli god. Nå er hun stabil i toppen. Det er gøy.

Lillesøster Elvira er den nye stjerna i internasjonal skiskyting. Onsdag gikk hun Sverige inn til stafettgull – åtte år etter at Sverige ikke fant noen kvinne god nok for OL. Nå er laget så sterkt at uttaket var nesten umulig for trenerne. Stina Nilsson og særlig Anna Magnusson (nr. 7 på OL-sprinten i Beijing) måtte skuffet innse at de ikke fikk kjempe for sitt land på stafetten.

– Det er utrolig heftig. I 2014 var det ingen, nå er vi seks stykker og har en tøff konkurranse. Det er litt av en reise og det er kult å være en del av den, sier Elvira Öberg.

Det suverene stafettgullet, åtte år etter at det svenske OL-laget ikke eksisterte, betydde noe ekstra.

– For meg har det vært veldig spesielt. Hele laget, med hvordan Hanna og Elvira Öberg kom inn og var med og nå er verdensstjerner. Det er jeg blitt utrolig motivert og inspirert av, og jeg får mye motivasjon av å se andres utvikling. Det har virkelig løftet oss alle tror jeg, sier Brorsson.

– Mona er det fremste beviset på at alt er mulig. Vi la om treningen hennes og hun responderte bra. Hun har jobbet hardt. Nå er hun olympisk mester, skryter Wolfgang Pichler.

Brorsson får overbrakt hilsen fra Pichler via NRK etter Hun er enig at hennes egen historie er bra.

–Jeg er enig med ham. Man må tro på selv og jobbe for det man tror på. Det har jeg gjort og nå står jeg her. Følg dine drømmer, sier en smilende Brorsson før hun blir avbrutt av lagvenninne Linn Persson.

– Oi, dette ble svulstig.

Det er mildt sagt god stemning på det svenske laget – åtte år etter at det ikke eksisterte noe lag.