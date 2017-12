– Jeg føler meg sviktet av IOC, jeg føler meg som et offer, sier Pichler til SVT.

Onsdag ble det kjent at Wolfgang Pichler ikke får akkreditering til OL i Pyeongchang. Årsaken er at han var russisk landslagstrener under OL i Sotsji. IOC utestenger også trenere fra den tiden etter avsløringene om systematisk doping i landet.

Pichler har hele tiden hardnakket hevdet at han ikke kjente til Russlands systematiske doping under Sotji-OL.

62-åringen reagerer på at han ikke fikk mulighet til å forklare seg for IOC før utestengelsen.

– I normale tilfeller når man får en straff, så får man en sjanse til å forklare seg, sier han og legger til:

– Jeg har ikke gjort noe. Dette er ikke en riktig avgjørelse.

Russisk landslagstrener

Tyske Pichler trente deler av det russiske skiskytterlandslaget for kvinner i perioden 2011 til 2014.

Før OL-vinteren i 2014 ble det russiske kvinnelandslaget delt i to. Den ene gruppen ble ledet og styrt av Vladimir Korolkevitsj, den andre av Pichler.

I november og desember 2013, og i januar 2014, avla henholdsvis russiske Jekaterina Jurjeva og Jirina Starykh positive dopingprøver. De ble utestengt fra OL på hjemmebane, men begge tilhørte gruppen til Korolkevitsj.

I et intervju med NRK for to år siden beskyldte Pichler så Korolkevitsj for å ha kjent til at de to utøverne var dopet.

Men for tre uker siden ble det kjent at Olga Zajtseva utestenges fra OL i all fremtid, fordi IOC mener det er nok bevis på at også hun var dopet. Zajtseva var Pichlers mest betrodde utøver. Pichler har ikke avvist at hun var dopet, men kalt beskyldningene et sjokk. Zajtseva har nå lagt opp.

Tyske Pichler har også beskrevet tilværelsen som russisk trener som å leve i en James Bond-film.

Russland er utestengt fra OL i Pyeongchang, men rene utøvere får konkurrere under nøytralt flagg. Ingen trenere eller ledere som var involvert i Sotji-lekene får altså akkreditering til mesterskapet.

Fortsatt tillit

Det svenske skiskytterforbundet har fortsatt stor tillit til Pichler. I en pressemelding skriver de at de at Pichler gjennom hele sin karriere som aktiv og som leder har forfektet en ren idrett, men at de aksepterer og forstår IOCs linje.

For Pichler er det viktig å presisere at dette er en sak mellom han og IOC.

– Det er viktig å forstå at dette ikke har noe med det svenske skiskytterforbundet. Dette er mellom meg og IOC, sier han til SVT.

Pichler tror ikke at utestengelsen får konsekvenser for det svenske skiskytterlaget under OL.

– Jeg blir hjemme og legger en plan. Vi kommuniserer via Skype. Det er ikke noe problem.