Sverige ville hjelpe Norge: – Skisport uten Norge er som fotball uten Zlatan

– Fy f..., tenkte jeg. De svenske alpinistene havnet i samme situasjon forrige helg. Da led jeg med dem, og nå lider jeg med de norske. En konkurranse uten de norske utøverne er bare ikke det samme i skisporten. Supertrist, konkluderer Svahn til NRK.

Landslagssjef Eirik Myhr Nossum testet først positivt på korona, og måtte vente på svar etter test nummer to.

Den viste seg å være negativ.

Det betyr at de norske utøverne kommer til å stille i verdenscupen i Ruka, og kan nå gå ut i sporet og forberede seg til første renn fredag.

Les også: Nossums kontrolltest er negativ: – Jeg er veldig lettet

Store konsekvenser

I timene før svaret på den andre koronatesten kom, var det usikkerhet om de norske utøverne kom til å miste verdenscupen. Det ville vært krise, mener det svenske skiesset.

– Skisport uten Norge er som Fotball-Sverige uten Zlatan og basket uten Michael Jordan. Det blir ikke det samme, det er på det nivået. Det er som om man kommer til å savne en liten del av skisporten, sier Svahn.

– Hva mener du er det riktige å gjøre, bør de dra hjem?

– Jeg har ingen kunnskap om hva som er smartest å gjøre. Men det er vel den konsekvensen som vil skje, som vi så med svenskene forrige helg. På et eller annet vis bør vi få til at de som har en negativ test bør få konkurrere. Jeg er redd det ikke kommer til å bli sånn, sier Svahn.

Vil hjelpe Norge

Landslagssjef for svensk langrenn, Anders Byström, forteller at de svenske føler med nordmennene. De tilbyr seg å hjelpe.

– Jeg hører at det kanskje blir sånn at ledere og smørere ikke får stille, men at løperne kan stille. Da syns jeg vi kan solidarisk hjelpe til, sier Byström til NRK, og fortsetter:

– Det har vi snakket om. Smøreteamet har snakket om det, og så får vi se om det blir alvor av det, sier han.

Langrennsløper Ebba Andersson mener svenskene gjør rett i å hjelpe de norske.

– Jeg synes det ville vært rett og rimelig å hjelpe dem. Hadde det vært motsatt, så hadde vi også satt pris på det, sier langrennsløper Ebba Andersson til NRK.

STILLER OPP: Svenskene vil hjelpe Norge om utfallet blir at smøreteam og ledelsen drar hjem, men utøverne kan stille. Foto: Vegard B. Lien

Den største konkurrenten

Frida Karlsson er spent på om de norske får stille til start fredag morgen. Forrige uke var det en opphetet diskusjon mellom de norske og de svenske løperne om hvem som kommer til å være best denne sesongen. Både Svahn, Karlsson og Andersson så frem til duellen som skulle komme.

– Jeg håper virkelig at vi får konkurrere mot dem. Man vil jo møte de beste, sier Karlssen til NRK.

– Det hadde vært veldig kjedelig om de ikke kom til start. Det er den ledende nasjonen. Man vil at alle de beste skal stå på start. Så jeg håper at de håndterer det her bra, og kan være med på start, sier Andersson.

Langrennsutøverne føler seg trygge i Finland, til tross for smitten i det norske laget.

– Vil det føles utrygt å konkurrere mot dem hvis de har en positiv test i teamet?

– Nei, det har jeg vanskelig med å tro. Det er utendørsidrett vi holder på med, og så lenge ingen av utøverne er positive, så burde det gå greit. Men det er ingenting jeg tenker over, avslutter Andersson.

Les også: Privatlagstrener beskylder Skiforbundet for å glemme «fair play»