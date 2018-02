Sverige ute av hockey-OL

90 sekund ut i speleforlenginga krangla Patrick Reimer pucken i mål, og Tyskland vann 4-3.

Tyskland opna sterkt, og leia 2-0 etter den første perioden. Christian Ehrhoff og Marcel Noebels scora med 29 sekunds mellomrom.

Midtperioden blei utan scoringar, men i den siste skjedde mykje.

I løpet av fem minutt og 12 sekund reduserte først Anton Lander for Sverige, men Dominik Kahun gjenoppretta den tyske tomålsleiinga til 3-1. Men Patrik Hersley i svensk overtal og Mikael Wikstrand scora to raske, slik at det stod 3-3 etter ordinær tid.

Dermed blir det Tyskland som får møte Canada i semifinalen fredag. Canada slo Finland med 1-0 i dag.

I den andre semifinalen skal Norges russiske overmenn frå OUR møte Tsjekkia.