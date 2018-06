Sverige seier nei til «regnbogesko» i VM

Ein av dei store snakkisane i Sverige i dagane før VM er kor vidt spelarane skal nytte skolisser i regnbogefargar under meisterskapen.

Tysdag vart det kjent at gruppa som jobbar med LHBT (lesbiske, bifile og transseksuelle personar) i Europaparlamentet sende skolisser i regnbogefargar til alle dei europeiske deltakarlaga i VM. Håpet er at spelarane vil nytte lissene under meisterskapen.

Tiltaket kjem for å vise motstand mot korleis LHBT-personar blir behandla i vertsnasjonen Russland.

Generalsekretær i det svenske fotballforbundet, Håkan Sjöstrand, seier at dei ikkje kan støtte alle slags initiativ. Foto: Pontus Lundahl/TT/TT / NTB scanpix

Støttar menneskerettsorganisasjon

Men no er det klart at Sverige har bestemt seg for å seie nei til å utstyre spelarane sine med slike skolisser.

– Symbolsaker er viktige. Og det er viktig for det svenske fotballforbundet å vise kva vi står for. Men for oss er det vanskeleg å vere med på alle slags initiativ, seier generalsekretæren Håkan Sjöstrand til Aftonbladet.

Sjöstrand fortel at det svenske fotballandslaget får mange slags spørsmål og oppmodingar om å vere med på forskjellige tiltak. Men dei kan altså ikkje vere med på alt.

– Hoppar vi på dette initiativet no så kjem det ein annan organisasjon som vil vi skal gjere noko anna. Vi er her for å ha fokus på det sportslege, seier Sjöstrand.

Men ifølgje generalsekretæren er det ikkje slik at landslaget ikkje har vore med på nokon initiativ. Mellom anna har dei samarbeidd med menneskerettsorganisasjonen Civil Rights Defenders med ei kopling til Russland-VM.

Markerkingar til støtte for LHBT-personar har blitt stadig vanlegare. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Usemje blant spelarane

Sjöstrand presiserer at han veit at LHBT-personar er spesielt utsette i Russland og at situasjonen er uakseptabel.

Men det svenske fotballforbundet har også støtte frå fleire av spelarane sine når dei seier nei til å nytte skolisser i regnbogefargar.

– Eg kjem ikkje til å ta politisk standpunkt med ei slik markering. Klart eg står for menneskerettar, men ute på bana skal eg fokusere på å spele fotball, seier Viktor Claesson til Aftonbladet.

Sverige-spissen John Guidetti kjem til å spele med kvite sko med kvite lisser under VM. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

– Eg har fått kvite fotballsko med kvite skolisser med min sponsor Nike. Dei kjem eg til å spele med. Eg er i VM for å spele fotball. Politikk og alt slikt legg eg til side, fortel John Guidetti.

Men andre i troppen har vore meir positive til regnbogesnøringane.

– Eg har ingenting imot dei, men forbundet må avgjere denne saka, meiner kapteinen Andreas Granqvist.

Avgjersla kom onsdag kveld og vart altså at Sverige ikkje kjem til å støtte initiativet frå LHBT-gruppa i Europaparlamentet.

PS. Sverige spelar sin første VM-kamp mot Sør-Korea. VM startar torsdag klokka 17.00 når vertsnasjonen Russland møter Saudi-Arabia. Kampen ser du på NRK1.