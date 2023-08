– Det er det villeste jeg har sett, sier Viaplay-ekspert Sigrid Heien Hansen.

For da Lina Hurtig hadde sjansen til å avgjøre straffesparkkonkurransen mellom USA og Sverige, oppsto det scener man knapt har sett før.

USA-keeper Alyssa Naeher reddet forsøket fra svensken, men Hurtig mente ballen hadde vært over streken. Dommer Stéphanie Frappart fikk en beskjed på øret, og etter en ulidelig liten ventepause kom beskjeden:

Ballen var – så vidt det var – over målstreken – og svenskene kunne slippe jubelen løs.

– Fotball har blitt spilt i mer enn 150 år, og fortsatt skjer det ting som får en til å rive seg i håret og skrike. Jeg har aldri sett en kamp bli avgjort på en sånn måte. VM-historie, skriver Aftonbladets sportskommentator Erik Niva på X, tidligere kjent som Twitter.

Her kan du se de utrolige scenene rundt den avgjørende straffen:

Her avgjøres straffesparkkonkurransen på marginalt vis. Du trenger javascript for å se video. Her avgjøres straffesparkkonkurransen på marginalt vis.

– Verdens beste millimeter! Takk Gud for mållinjeteknologi, sier Claes Andersson hos svenske Viaplay.

Kontrastene var enorme i den svenske og amerikanske leiren. Til tross for at USA hadde overtaket gjennom store deler av kampen, endte det med en rekordtidlig VM-exit for deres del.

– Dessverre kan fotballen være grusom noen ganger, sier USA-trener Vlatko Andonovski.

Svenskene vant straffesparkkonkurransen 5–4 og møter Japan, som lørdag slo ut Norge, i kvartfinalen.

MARGINER: Så lite var det snakk om da Sverige rystet USA i åttedelsfinalen i VM.

– Det er et historisk bilde, konstaterte Viaplay-kommentator Jørgen Klem, og siktet til bildet du ser til høyre her.

Superstjernen bommet

USAs målvakt, Alyssa Naeher, fortsatte etter kampen å argumentere for at ballen aldri var inne, men mållinjebildene viste at ballen, så vidt det var, krysset streken. Da kampleder Frappart signaliserte scoring sto hun med ballen i hendene og så sjokkert ut.

– Har du noensinne sett noe lignende? Galskap!, skriver BBC.

– Selv på reprisen måtte man se en ekstra gang. Så små var marginene som skilte USA og Sverige, beskriver storavisen New York Times.

Flere av USAs stjerner tok til tårene, vel vitende om at VM-drømmen ble knust. Blant dem Megan Rapinoe, som bommet på sitt straffespark i konkurransen.

Det ble en lang og intens straffesparkkonkurranse i åttedelsfinalen. Begge lag åpnet med to scoringer hver, før det ble neglebiting hos begge lags supportere.

KNUST: Megan Rapinoe har annonsert at hun snart er ferdig som fotballspiller. Hun fikk ikke den avslutningen hun hadde ønsket seg. Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE / Reuters

Nathalie Björn bommet på sitt forsøk, og rett etter gikk Megan Rapinoe frem. USA-legenden blåste ballen over. Svenskene fulgte opp med å bomme, og da kunne Sophie Olivia Smith avgjøre for USA. Også hun sendte ballen over mål.

Olivia Schough holdt så hodet kaldt da hun måtte score for å holde liv i den svenske VM-drømmen.

Kelley O'Hara bommet deretter på sitt forsøk og da fikk Lina Hurtig sjansen til å avgjøre. Noe hun gjorde – på utrolig vis.

LYKKES IKKE: Alyssa Naeher i USA-buret trodde hun hadde reddet forsøket til Lina Hurtig. I stedet ble det VM-exit for USA. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

«En superkvinne»

USA er det mest suksessfulle laget i VMs historie og har aldri blitt slått ut så tidlig som i dette mesterskapet. Deres dårligste plassering i VM siden 1991 er en tredjeplass. De har vunnet de to siste utgavene av VM, både i 2015 og i 2019, men 2023-utgaven vil huskes for en VM-exit med knappest mulig margin.

Én av grunnene til tapet er Sverige-keeper Zecira Musovic. Hun reddet ingen av forsøkene i straffesparkkonkurransen, men i løpet av de 120 minuttene før det, sto hun som en vegg i det svenske buret. Amerikanerne kom til 18 avslutninger – elleve av dem på mål.

GOD DAG: Sveriges keeper Zecira Musovic hadde en rekke viktige rednigner mot USA. Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE / Reuters

– Jeg er tom for ord. Jeg vet ikke hva jeg skal si bortsett fra at jeg er ekstremt stolt over at vi står løpet ut mot et ekstremt USA-lag som presser oss gjennom hele kampen, sier Sverige-keeper Zecira Musovic ifølge Aftonbladet.

Viaplay-ekspert Lars Tjærnås kalte Musovic «en superkvinne mellom stengene».

– Det er sånn fotballen er noen ganger, man får marginene på sin side. Jeg er veldig, veldig takknemlig for at det er vi som har marginene med oss i dag, sier Sverige-keeperen.

Nå håper de på like mange marginer i kvartfinalen mot Japan.