– Det er veldig stygt. Det er greit at de scorer mål, men man løper ikke over til motstanderbenken. Det viser en mangel på respekt, sier Emil Forsberg i kampintervjuet med FIFA.

For da Toni Kroos ga Tyskland seieren nesten fem minutter på overtid mot Sverige, skal personer fra den tyske benken ha løpt over til Sveriges benk og gestikulert og jublet. TV-bildene viser at både Sveriges trener, Janne Andersson, og flere av spillerne bli kraftig provosert.

– På sluttsignalet kommer noen tyske ledere springende og agerer usportslig. De håner og viser oss tegn. Sånn bør man ikke gjøre, og da blir jeg forbannet, forteller landslagssjefen til TV4 ifølge Expressen.

– Jeg skrek: «Respekt. Hva er det for slags jævla respekt». Man håner da ingen på den måten, legger han til.

HETT: Sveriges landslagssjef, og flere av spillerne, ble provosert etter motstanderbenkens jubel etter overtidsmålet. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Etter et par minutter roet gemyttene seg. Da gikk Andersson ut på banen og takket Tysklands trener, Joachim Löw, for kampen. Til svensk media understreket Andersson at Löw ikke var involvert i hendelsen.

– Jeg tok ham i hånda og gratulerte. Han behøver ikke beklage at andre oppfører seg dårlig, understreker Andersson.

Sven Göran Eriksson kommenterte også hendelsen i TV2 sitt studio etter kampslutt.

– Janne er vanligvis helt rolig, men her er han sint. Når du taper fem minutter på overtid, så skal det ikke så mye til for å tenne, mener den svenske trenerprofilen.

Så ingenting

Den tyske-treneren Joachim Löw virket overrasket da han kommenterte hendelsen på pressekonferanse etter kampen.

– Hvem gjorde noe, gjorde jeg noe? Vel, jeg så ingenting etter kampen, jeg konsentrerte meg om andre ting. Vi jubla og klemte hverandre etter kampen. Men jeg så ingen som gestikulerte aggressivt mot den svenske sidelinjen, sa Löw.