For der de svenske langrennsdamene har satt sitt preg på verdenscupen hele sesongen, har herrene vært så godt som usynlige. Calle Halfvarsson er Sveriges store profil på herresiden.

– Katastrofe

Han skøytet seg inn til en 20. plass på 15 kilometeren på den fjerde etappen av Tour de Ski tirsdag. Det var over minuttet opp til vinner Aleksandr Bolsjunov da han skled over målstreken.

31-åringen forteller at han var sluttkjørt allerede på den første av tre runder i de italienske løypene. Etter det hadde han ingenting å komme med. Han beskriver følelsen og prestasjonen resten av løpet slik:

– Det er bare en stor katastrofe. Det svartner for øynene på toppen av den siste runden, sier Halfvarsson frustrert, og legger til at han ikke kommer til å reise hjem for å trene, men at han i stedet trenger å gå på noen smeller og konkurrere videre.

Svake verdenscupresultater

Sverige-landslagssjef Anders Byström sier han er positiv med tanke på det som kommer videre i Tour de Ski. Men han misliker at Halfvarsson bruker ordet «katastrofe».

– Katastrofe er veldig hardt å bruke i disse dager med skred i Norge og korona, så det er et ord jeg ikke synes vi skal bruke.

Den svake plasseringen i Toblach tirsdag føyer seg bare inn i en rekke svake Halfvarsson-resultater. Under Tour de Skis åpningshelg i Val Müstair ble han nummer 29, 20 og 15.

– Det holder ikke

Og han er ikke alene.

LYSPUNKT: Oskar Svensson, her under et renn i verdenscupen sist sesong. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Den svenske herretroppen består av seks mann. I tillegg til Halfvarsson er det Oskar Svensson, unggutten William Poromaa, Björn Sandström, Marcus Ruus og Johan Häggström.

De har alle stort sett vært langt bak topp ti-listen. Oskar Svenssons sjette- og tiendeplass de to første konkurransene sist helg er unntaket.



– Det er ikke bra akkurat nå. Vi skal være høyere opp enn det vi er nå. Og alle nordmenn er hjemme så vi hadde vært enda lenger ned på listen. Det holder ikke. Vi skal kunne gå bedre enn det her, sier Halfvarsson.

– Ser mørkt ut

NRK-ekspert Torgeir Bjørn sier at svenskenes resultater på herresiden er så svakt som han fryktet.

SER FÅ SVENSKE VM-HÅP: NRK-ekspert Torgeir Bjørn, her avbildet ved en tidligere anledning. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Han mener William Poromaa som førsteårs seniorløper har gjort det «helt greit» (22. plass som beste i Tour de Ski) ut ifra sitt nivå. Han trekker også frem Svenssons prestasjon på fellesstarten i Val Müstair som positivt.

– Men ellers ser det mørkt ut. Det er et lite mysterium hvorfor en så sterk langrennsnasjon som Sverige ikke klarer å bygge opp nye folk. Det går litt i bølger, men det har sett mørkt ut over lang tid.

Bare to VM-håp

Bjørn mener en løper som Halfvarsson egentlig skal være god nok for pallen i både verdenscup, ja, til og med VM i Oberstdorf. Riktignok bare når han er i form.

Det har han ikke vært i nærheten av nå, sier NRK-eksperten, som spår et medaljefattig verdensmesterskap for svenske langrennsherrer.

– Men de kan slå til på sprint, med Johan Häggström og Oskar Svensson. De kan klare det, men det er lite sannsynlig.

PS: Tour de Ski fortsetter med jaktstart i klassisk stil onsdag. Utøverne går ut med en differanse basert på tirsdagens resultater. Sendingen fra damenes langrenn ser du fra klokken 13.25 på NRK 1. Sendingen fra herrerennet starter klokken 14.35.

PS 2: Det er Aleksandr Bolsjunov som leder herreklassen etter fire av åtte etapper. Russeren har ett minutt og 15 sekunder ned til landsmann Artem Maltsev og ytterligere tre sekunder til Denis Spitsov på tredjeplass. Halfvarsson ligger for ordens skyld som beste svenske på en 16. plass i sammendraget, fire minutter og fem sekunder bak Bolsjunov.