Sverige om Lagerbäck: – Det er synd for oss

Saken oppdateres!

Den svenske avisen Aftonbladet omtaler NFFs ansettelse av Lars Lagerbäck som en bombe.

For ifølge den svenske avisen ventet alle på at en annen svenske, Erik Hamrén, skulle ta over etter Per-Mathias Høgmo.

– Det er synd

Den svenske treneren, som tok Island til en overraskende kvartfinale i EM i fjor sommer, kommer fra jobben som rådgiver for den svenske landslagssjefen Janne Andersson.

– Det er synd for oss, men jeg har full respekt og forståelse for at han hopper på den jobben, sier Andersson til det svenske forbundets nettsider.

Ønsker ham lykke til

Generalsekretæren i den svenske fotballforbundet, Håkan Sjöstrand, synes det er synd å se at Lagerbäck drar til Norge, men er ikke overrasket.

– Han var veldig verdifull for oss og bidro med både klokhet og fremfor alt erfaring. Jeg kan bare gratulere Norge og ønske Lasse lykke til, bortsett fra når de møter oss, sier han til forbudnets nettsider.