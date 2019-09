Sverige-komet overrasket over Ødegaard-stikk

– Han sa at vi var lillebror? Kampen er på søndag, så vi får vel se, sier Real Sociedad-kamerat Alexander Isak til Expressen.

Både Sverige og Norge kontrollerte inn seire mot henholdsvis Færøyene og Malta torsdag kveld, og blikket ble raskt rettet mot Friends Arena i Stockholm.

Her vil vinneren av naboduellen ta initativet i kampen om 2.-plassen bak Spania.

– Ikke som kampene mot Danmark

Sverige er naturligvis favoritter og har i motsetning til Norge vært en gjenganger i mesterskap. Uten at dét stoppet Ødegaard fra å sende et lite stikk østover.

– Det er et nabooppgjør, og det blir kult å spille mot lillebror, smilte Ødegaard da han omtalte søndagens motstander.

Samtidig var 20-åringen rask med å advare mot lagkameraten Isak, som markerte seg med to mål i sin første landskamp fra start mot Færøyene.

Isak svarer med samme tone.

– Det er en utrolig god spiller, og han (Ødegaard) må vi se opp for. Det blir en tøff kamp, og så får vi se hvordan det blir, sier 19-åringen til SVT.

STOR FREMTID: Alexander Isak. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

Ødegaard la ikke skjul på at han ville gi noen tips til Lagerbäck før storoppgjøret – uten at han ønsket å dele det med pressen.

– Vi (Sverige og Norge, journ. anm.) kjenner hverandre ganske bra. Det handler om å vinne kampen i kampen utpå banen, sier Isak.

– Noe annet å gjøre det

Det vil være en stor skalp for Norge å ta med seg tre poeng hjem fra Sverige, men for mange av de svenske spillerne henger kampene mot Danmark langt høyere.

– Norge har aldri føltes som et rival-lag på den måten. Det er ikke som kampene mot Danmark, sier tidligere Rosenborg-spiller Mikael Lustig til Expressen.

Begge leire gir dog uttrykk for at de forventer en jevn og tøff kamp i Stockholm. Det første oppgjøret på Ullevaal endte 3-3 etter at Norge først rotet bort en tomålsledelse.

Landslagssjef Lars Lagerbäck mener det allerede er jevnt mellom Sverige og Norge. Under fredagens pressekonferanse uttrykte svensken overfor NRK at han «definitivt» tror maktforholdet kan snu med tanke på Norges neste generasjon.

Omar Elabdelloui påpeker imidlertid at det er langt enklere sagt enn gjort.

– Vi har spillerne og talentene til det, men så er det å ta det siste steget: Virkelig gjøre det. Én ting er å se potensialet og hva man kan få til, men så er det noe annet å få det til og gjøre det, sier Elabdelloui til NRK.

– Kvalifisere seg til et mesterskap?

– Et mesterskap. Vinne. Få resultatene man trenger og ta seg videre, sier høyrebacken.