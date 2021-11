– Han er bare et lite nivå over og det er sykt imponerende, for det jeg presterer i dag er utrolig bra, sier Johannes Thingnes Bø etter søndagens tredjeplass på sprinten.

Svenske Samuelsson knuste samtlige nordmenn i sporet under verdenscupåpningen i Østersund, både på 20 kilometeren og på sprinten som han vant.

I STORFORM: Sebastian Samuelsson. Foto: ANDERS WIKLUND / AFP

Samuelsson selv er tydelig på at rulleskimølla han kjøpte i sommer skal ha mye av æren for at han er i sitt livs form.

– Jeg synes det er kjempeviktig for min satsing og det har hjulpet meg enormt mye. Jeg ser det som en konkurransefordel mot mange av mine konkurrenter. Det er en luksus som jeg har skaffet meg og som virkelig kommer til å bidra til bra resultater, sier svensken til NRK.

– Ikke alle som har 1,5 millioner til overs

Men billig var den ikke.

Den gigantiske rulleskimøllas prislapp skal nemlig være på halvannen millioner kroner.

– Det er sikkert en kjempebra investering for han og hans personlige karriere. Det er ikke alle som har 1,5 millioner til overs til en sånn mølle. Det er vel Johannes Bø som også skal få inn en mølle i sitt nye hus, sier Sturla Holm Lægreid.

MISUNNELIG: Sturla Holm Lægreid skulle gjerne hatt råd til en rulleskimølle til halvannen million selv. Foto: Anders Wiklund/TT / NTB

Han vant 20 kilometeren med feilfri skyting, men var nesten to minutter bak svensken i sporet.

– Er du litt misunnelig på mølla hans?

– Ja, jeg skal innrømme det, forteller Lægreid.

Utålmodig etter å skaffe lignende mølle

Thingnes Bø har bestilt seg en rulleskimølle som ligner på Samuelsson sin, og etter verdenscupåpningen har nordmannen blitt ekstra utålmodig.

– Jeg sendte purring på den etter gårsdagen. Den må inn snarest, sier Thingnes Bø med glimt i øyet før han fortsetter:

– Jeg var litt usikker på investeringa, men når jeg ser hvor fort han går så ser jeg at «the sky is the limit». Det er på tide at den kommer i hus.

SVÆRT FORNØYD: Samuelsson mener rulleskimølla har sørget for at han er i sitt livs form. Foto: Per Danielsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Lagkamerat Sjåstad Christiansen forteller at han er en flittig bruker av rulleskimølla på Olympiatoppen, og for ham er det mer enn godt nok.

– Den koster jo flesk, så jeg håper han (Samuelsson) ikke betalte fullpris. Og så må man ha en plass å ha den. Nå har jo de fleste av oss bosatt seg i Oslo. Skal man opp på kvadratmeteren der så må man opp relativt høy i pris også, så det blir dyrt å sette av 50 kvadrat i tillegg til den mølla.

Spår tøff norsk-svensk duell

Usedvanlig sterke svenske langrennstider i Østersund gjør at Thingnes Bø forventer en tøff duell med svenskene denne vinteren. Og det er han glad for.

– Både Sebbe (Samuelsson), Ponsiluoma og Nelin går fort på ski og hvis noen av dem skyter fullt er de med. Men vi har to på pallen i dag (søndag) og er like bak. Det blir en spennende neste uke også, jeg tror vi er på en bra kurve formmessig. Så det kan bli moro fremover.

Skiskytterne blir i Østersund en uke til før turen går videre til østerrikske Hochfilzen. Torsdag kan du se sprint for menn og kvinner fra kl. 13.35 på NRK 1 eller i NRK TV.