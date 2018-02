Svenskene slakter seg selv etter langrennsfiasko

«Fiaskoen er fullbyrdet», skriver Aftonbladet etter femmila.

For de svenske langrennsherrene reiser hjem uten en eneste medalje fra OL i Sør-Korea. Et så dårlig OL har de ikke hatt siden Lillehammer i 1994, skriver avisen.

– Vi må bare drite i dette mesterskapet, sier Jens Burman til Aftonbladet.

Daniel Rickardsson er ikke fornøyd med innsatsen under OL. Foto: Andreas Hillergren/tt / NTB scanpix

Han ble nummer 28 på lørdagens femmil. Der var Daniel Rickardsson beste svenske, på en sjuendeplass, nesten fire minutter bak gullvinner Iivo Niskanen.

– Vi har ikke vært i dårlig form, for den har egentlig vært bedre nå enn tidligere i år synes jeg, men det har vært en del stang ut, sier han til NRK.

– Katastrofe

For Calle Halfvarsson har OL vært en stor skuffelse – til tross for en fjerdeplass på sprintstafetten. Han ga opp på åpningsdistansen, og måtte bryte femmila etter rundt 20 kilometer. Det har ført til at Halfvarsson har fått gjennomgå i svenske medier

– Det har vært et bedrøvelig mesterskap for min del. Jeg har brutt to distanser, det er vel katastrofe, egentlig. Det var ikke dette jeg kom hit for, innrømmer Halfvarsson overfor svensk media.

På kvinnesiden i langrenn har imidlertid både Charlotte Kalla og Stina Nilsson sikret svenskene hvert sitt gull.

– Heldigvis har damene levert for oss, og skiskytterne, poengterer Rickardsson

– Mentalt vanskelig

Svenskenes femmilsmester fra VM i 1991, Torgny Mogren, jobber i dag som ekspert for SVT og Radiosporten.

Torgny Mogren: – Det er nok mentalt vanskelig. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Han mener Sveriges langrennsherrer har bommet totalt på formtoppingen.

– Det er nok mentalt vanskelig også. Det er vanskelig å vende på det når man er i et OL. Det blir negative tanker. Da er det vanskelig å komme seg ut av det, sier han til NRK.

– Det er så små differanser mellom suksess og fiasko. Det handler om å være i sonen og ha den rette selvtilliten. Det handler om å tro på seg selv og stille på startlinjen og se seg selv som vinneren. Der befinner de seg nok ikke i dag, legger Mogren til.

SVTs ekspert, tidligere løper, Mathias Fredriksson, påpeker at det ikke var særlig stor grunn til å håpe på medaljer i andre øvelser enn stafetten og lagsprinten for Sverige. For heller ikke i årets verdenscup har de levert store resultater. Halfvarsson er beste svenske på en 17. plass i totalcupen.

– Det er ingen kjempeskrell slik jeg ser det, skriver Fredriksson.