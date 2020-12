Svenskene skremmer: – Irriterende å ha valgt skiskyting som idrett

– Noen ganger er det irriterende å ha valgt skiskyting som idrett, for det er vanskelig få alt til å stemme samtidig, synes jeg, sier Ingrid Tandrevold.

Hun hadde den tredje beste langrennstiden, men med to bom havnet hun på en 11.-plass.

Marte Olsbu Røiseland gikk raskest, men med en bom holdt det heller ikke til pallen. For de svenske kvinnene, med søstrene Öberg i spissen, fikk bedre klaff. Hanna Öberg var overlegen, og også lillesøster Elvira Öberg kapret en plass på pallen.

– Alle ble litt skremt etter forrige sprint. Det skal bli vanskelig å slå henne denne sesongen,

EN OG TO: Forrige sprintrenn var også Hanna Öberg på toppen. Marte Olsbu Røiseland ble nummer to. Foto: Fredrik Sandberg/TT / NTB

men vi skal prøve, sier Røiseland om Hanna Öberg.

To ganger Sverige

– Det er fantastisk. Som en drøm, sier seierskvinnen til NRK om å dele pallen med søsteren.

– Elvira har gjort et toppløp, og det er gøy å være med på hennes reise. Hun har nok hatt nytten av å henge på storesøster, men nå har jeg også hjelp av henne. Det er kult at vi kan ta steg sammen, utdyper Öberg.

Hun vant også sprinten forrige verdenscuprunde.

– Det var litt mer vind i dag, men jeg tilpasser meg godt til forholdene. Jeg føler meg veldig trygg på standplass, og det er så deilig at jeg ikke trenger å tenke. Bare gjøre jobben på matta, forklarer hun.

TOPP TRE: Hanna Öberg vant, foran franske Anaïs Chévalier-Bouchet og lillesøster Elvira Öberg. Foto: ANTTI AIMO-KOIVISTO / AFP

Sveriges brødrene Bø?

For de svenske kvinnene har fått en knallstart på sesongen, og på normaldistansen forrige helg hadde de fem inne blant topp 11.

– Vi har visst at vi er sterke på trening, så at både jeg og Hanna lykkes i samme konkurranse er veldig gøy. Hun har lært meg mye, sier Elvira Öberg, som ble nummer tre.

– Jeg håper vi kan være Sveriges svar på brødrene Bø, legger hun til med en latter.

På torsdagens sprint i Finland ble Røiseland beste norske med en fjerdeplass.

– Vi visste fra i fjor at Hanna var god. Og det Elvira gjør i dag er virkelig et skremmeskudd, så det blir spennende å se om de holder ut sesongen. Vi får prøve og slå tilbake på jaktstarten og få to norske på pallen da, og på stafetten blir det en hard duell mellom Norge og Sverige. Det blir kult, sier Røiseland.

Vil ikke svartmale

Tiril Eckhoff ble nummer åtte (to bom på stående), og Tandrevold altså nummer 11.

– Det er mye jeg er fornøyd med, og jeg tror jeg har brukt opp nok skirenn på å grave meg ned og starte og tro jeg er dårlig. Jeg har bestemt meg for at jeg ikke skal svartmale. Jeg skal ha troa på at jeg kan det, forteller hun videre.

– Klarer du det?

– Jeg har ikke gravd meg ned ennå, og jeg har hatt tre middels konkurranser. Jeg tror jeg er på riktig vei i hodet i hvert fall.

Karoline Knotten ble nummer 22, Emilie Kalkenberg nummer 30 og Ida Lien havnet helt nede på en 73.-plass etter hele fem bom på stående skyting. Hun får dermed ikke gå lørdagens jaktstart.