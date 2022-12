Svenskene rystet etter «jättefiasko»: – Fleiper de eller?

– Det er det verste vi har gjort på en stund, konstaterer Maja Dahlqvist overfor NRK.

Linn Svahn, Maja Dahlqvist, Jonna Sundling og Emma Ribom har sørget for at svenskene har vært nærmest uslåelige i sprint de siste sesongene.

– Jeg er litt sjokkert faktisk. Det var ikke det jeg hadde håpet på i dag. Det er en skuffelse, sier Johanna Hagström, ifølge Expressen.

Svensk «jättefiasko»

Hun var en av dem som ble utpekt som seierskandidat i fraværet av Ribom, som ble torsdag reiste hjem fra Norge. Hagström ble nummer to på klassisksprint i Ruka – bak nettopp Ribom – men røk ut i semifinalen på Beitostølen.

SVENSK PROFIL: Johanna Hagström. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

På spørsmål fra Aftonbladet om hva hun ville tenkt dersom noen før rennet sa at ingen svensker fikk gå finalen, svarer hun:

– Fleiper de eller?

Det er omtrent samme reaksjon som NRK-ekspertene har på samme spørsmål:

– Det hadde jeg ikke trodd. Jeg hadde jo ikke det, sier Therese Johaug.

– Jeg hadde trodd du tok feil, sier Torgeir Bjørn.

– Det kan umulig stemme!, mener Fredrik Aukland.

Prestasjonene omtales som «jättefiasko» i svenske medier.

Forhåndsfavorittene Dahlqvist og Hagström røk ut i semifinalen. En skuffet Frida Karlsson og Ingrid Hallquist forsvant ut i kvarten, mens Jenny Solin og Lovisa Modig kun fikk med seg prologen.

Dominerer på sprint

Før Beitostølen hadde de ni av tolv siste sprintrennene svensk vinner. Elleve av dem hadde minst ett svensk innslag på pallen, og både VM- og OL-gullet gikk selvfølgelig til nabolandet.

– Jeg kan ikke huske sist jeg misset en finale, og i dag har vi ingen der, sier Maja Dahlqvist til NRK, tydelig oppgitt.

Stikk fra Norge

Nesten to år er gått siden svenskene ikke var representert i en sprintfinale på kvinnesiden. Da var det koronapandemien som gjorde at de ikke stilte til start i Dresden.

– Det er nye tider nå, smiler landslagstrener Stig Rune Kveen til NRK.

Trønderen sier det med et glimt i øye, men han er åpenbart tilfreds med innsatsen til de norske kvinnene på Beitostølen. Lotta Udnes Weng tok sin første pallplass da hun ble slått av Nadine Fähndrich, mens tvillingsøster Tiril koblet grepet om den gule ledertrøyen i verdenscupen med en 4.-plass.

– Det er inspirerende for det norske laget at det er tre norske i finsalen og ingen svensker, sier Kveen – som advarer om at det ikke blir tid til hvileskjær:

– Det svenske laget er steinbra, så vi må jobbe hardt videre.

Men et lyspunkt var det for svenskene. På hjemmebane i Idre sto Linn Svahn endelig på startstreken igjen etter mer enn 600 dager på sidelinjen. Hun vant like så godt sprinten og blir trolig snart å se til start i verdenscupen.