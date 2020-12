Svenskene reagerte på Norges høydesamling – trente selv i kunstig høyde

I oktober dro det norske skiskytterlandslaget til Italia på høydesamling, til tross for koronasituasjonen. Det hadde konkurrentene i Sverige, som har fått en pangstart på sesongen med blant annet to stafettseire, liten forståelse for.

– Sikkerhet er viktigst for oss, så det var ikke et alternativ å gjøre det samme, sa lagets landslagssjef Johannes Lukas til Aftonbladet i november.

At de norske løperne pekte på at de var de eneste som ikke hadde fått trent i høyden, var et argument stjernen Hanna Öberg ikke kjøpte. Hun sa til avisen at det ikke spiller noen rolle om man trener i høyden eller ikke denne sesongen. VM i februar arrangeres i slovenske Pokljuka, på rundt 1300 meters høyde.

– Er det et år man kan stå over høydetrening, så er det vel nettopp i år, hvor mesterskapet ikke går på høy høyde. Det er mye viktigere neste år, med OL som går i høyden, utdyper Öberg til NRK.

STERK START: Hanna Öberg vant to individuelle renn og en stafettseier i Kontiolahti i sesongåpningen. Foto: ANTTI AIMO-KOIVISTO / AFP

Trente «høyt» i Sverige

Men i stedet for å reise på samling, så trente de svenske skiskytterne i simulert høyde i Östersund. Noe det som kjent er et særnorsk forbud mot i Norge.

– På vintersportcentrum i Östersund så har man et rullebånd hvor man kan simulere høyden. Vi kjørte en uke der med ganske mange drag der inne, og fikk kjenne litt på høyden, bekrefter Öberg.

– Ha-ha. Det er litt humor da, sier Tiril Eckhoff når hun får høre at svenskene faktisk har trent i «høyde».

– Hva skal man si? Da bør hun vel gå tilbake på det hun har sagt. At de får trene i simulert høyde gir dem en ekstrem fordel, siden vi vel er det eneste landet, i tillegg til Nord-Korea eller noe, som har dette forbudet mot simulert høyde, mener Vetle Sjåstad Christiansen.

På spørsmål om Öberg har mer forståelse for at Norge reiser til høyden fordi de ikke har lov til å simulere høyde, svarer hun følgende:

– Jeg bryr meg ikke så mye om hva de har gjort eller ikke. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Du har mer nytte av å være i høyden enn å gå inn i et kammer slik vi har gjort, i to timer, ikke 24 timer i døgnet. Man får forsøke å vurdere risikoen man tar.

– Aldri følt meg så trygg

De norske løperne angrer uansett ikke på turen de tok til italienske Lavazé.

EGEN SAMLING: Vetle Sjåstad Christiansen dro til høyden alene i august, og med laget i oktober. Foto: Markku Ulander / AP

– Sist jeg sjekket så lå Pokljuka rimelig høyt, så jeg synes absolutt man bør prioritere høydetrening både med tanke på VM, og OL i Beijing neste år, sier Christiansen.

– Jeg tenker at jeg aldri har følt meg så trygg som da vi var i Italia. Vi hadde en fryktelig bra samling. Jeg tror ikke vi skal tvile på det som er gjort. Gjort er gjort, og det var en bra samling der vi fikk gode forhold. Jeg er glad vi fikk gjort det. Vi må gjøre jobben vår vi også, forteller Eckhoff.