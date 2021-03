Svenskene raste mot Weng: – Fryktelig usportslig

De svenske langrennskvinnene skuffet stort på stafetten da Charlotte Kalla sprakk på andre etappe. Hun måtte slite med bakglatte ski, og tapte stort til Heidi Weng, som gikk for Norge på samme etappe. Dermed endte det med en parademarsj for Helene Marie Fossesholm på ankeretappen, som gikk Norge inn til gull.

Etter stafettseieren kom en jublende Weng bort til NRK mens Frida Karlsson ble intervjuet av NRK. Det fikk svenskene til å rase, skriver Expressen.

– Det er fryktelig usportslig, sa landslagssjef Anders Byström til avisen utenfor Sveriges hotell etter løpet.

Han forklarte at han ikke har sett klippet før Expressen viste det til ham, men bare hadde hørt at det skjedde noe i et intervju.

– Frida vil jo bare gå derfra. Det føles som Norge er dårlige vinnere når de gjør sånt som det der.

KRITISERTE WENG: Sveriges landslagssjef Anders Byström. Foto: Terje Haugnes / NRK

– Jentene prata om det her inne og var opprørte over det der, de syns det er dårlig stil, la svenskenes landslagssjef til.

Han fortsatte med å si at man må vise respekt etter det mislykkede løpet svenskene hadde.

– Det føles bare dumt og slemt gjort.

Hendelsen kommer på dagen ti år etter Petter Northug stoppet opp like før mållinjen etter å ha spurtet ned svenskenes ankermann Marcus Hellner på VM-stafetten i Holmenkollen. Den gang reagerte også noen av naboene i øst, og SVTs Jonas Karlsson kalte blant annet spurtkongen en «gris».

– Man må få lov til å være glad

Heidi Weng selv syns ikke situasjonen er så ille som svenskene mener.

– Jeg var så glad, i dag var det vår tur til å få en opptur. Therese har hatt opptur hver dag, men vi andre har hatt litt tyngre dager, sier hun til NRK etter jubelen har roet seg.

– Hva tror du Frida tenkte da du jubla nesten opp i trynet hennes?

– Man må få lov til å være glad, de har hatt veldig bra dager her nede. De har vunnet sprinten, de har vunnet teamsprinten, de har to på pallen hver dag og hatt kjempelaginnsats.

STØTTER WENG: Norges langrennssjef Espen Bjervig. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

Hun får støtte av Norges langrennssjef Espen Bjervig.

– Jeg forstår at Sverige som stor favoritt er skuffet over dagens resultat, men jeg synes likevel de burde skjønne at de norske jentene er begeistret for eget resultat. Jeg ser ikke noe grunn til å reagere over Heidi sine jubel sener, de er på ingen måte ment som nedlatende overfor Sverige.

Roer ned kritikken

Når NRK snakker med den svenske landslagssjefen torsdag kveld, er han ikke like skarp i sin kritikk.

– Dette har blitt en stor sak ut av ingenting, sier Byström, og forklarer:

– Jeg ble bare vist et klipp av Expressen, men jeg tror selvsagt ikke Heidi gjør dette som et stikk til Sverige.

– Til Expressen sier du at også de svenske utøverne reagerer, kan du utdype det?

– De så klippet på hotellet og synes vel Frida ble litt «bortkjørt» i intervjuet. Der og da var det vel bare Frida som så det, og henne har jeg ikke snakket med om det. Alt er fint mellom Norge og Sverige og vi vil bare gratulere med gullet, sier Anders Byström.