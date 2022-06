Svenskene fortviler etter nytt tap mot Norge: – Jeg er forbannet

– Jeg tror ikke jeg reiser til Sverige på ferie nå, sier Erling Braut Haaland til TV 2 etter Norges 3-2-seier mot svenskene søndag kveld.

Det kan man godt forstå.

Haaland er neppe den mest populære spilleren hos «söta bror» etter å ha senket Sverige på egenhånd for andre kamp på rad.

Nå er stemningen dårlig i Sverige, som lenge har vært en stolt fotballnasjon.

– Jeg er forbannet

Viaplay-ekspert Bojan Djordjic, som også har vært gjest på norsk TV en rekke ganger, er langt nede etter tapet mot Norge.

– Jeg er forbannet over at vi taper to kamper på rad mot et landslag som Norge, sier han i det svenske Viaplay-studioet etter kampen, ifølge Aftonbladet.

– Prestasjonen denne landslagssamlingen er ikke godkjent, legger Djordjic til i sendingen.

Han mener noe av grunnen til den svenske motgangen skyldes de mange skadeforfallene, som har fått mye omtale.

Mot Norge måtte backen Ludwig Augustinsson kaste inn håndkleet på oppvarmingen.

– Jeg venter på den store evalueringen til september, men magefølelsen er ikke god. Jeg kan ikke se at vi skal begynne å få det til med dette nye spillsystemet på så kort tid, mener han.

Sverige kan ikke ta igjen Norge i gruppa nå. Solbakkens menn har 10 poeng når to kamper gjenstår, Sverige står igjen med fattige tre poeng etter de fire første kampene.

Svenskenes landslagssjef Janne Andersson har nok hatt bedre landslagssamlinger.

– Norge er gode, altså

Etter nok et tap mot Norge, det tredje på Sveriges fire kamper i juni, velger Sverige-sjefen å rose Norge for den motstanden de møtte søndag.

– Norge har den skikkelige, skikkelig x-faktoren med Haaland, men også Ødegaard og Sørloth. De har et antall spillere som spiller på et høyt nivå og er toneangivende der. De har et interessant lag, og de har fått spilt inn dette laget i halvannet år nå. De er gode, altså. Det er et bra fotballag, sier Andersson til NRK etter kampen.

Andersson har ledet Sverige både mot Serbia og Norge, og ett av de lagene blir gruppevinner.

Men Sverige-sjefen vil ikke vurdere de to lagene opp mot hverandre.

– Det er bare å gratulere Norge i dag, for de vinner fortjent, så klart. Men du får selv spekulere i hvem som vinner gruppa, det har jeg ikke noe interesse av, sier Andersson til NRK.

– Dere har møtt Erling Braut Haaland to ganger nå. Har du latt deg overraske av han på noen måte?

– Nei, jeg har jo sett at han er en fantastisk spiss. I dag spilte vi med to midtstoppere som spiller i Allsvenskan og knapt har spilt på toppnivå i flere år. Han er kanskje vant med å spille mot mer erfarne spillere. Samtidig er det en lærepenge for våre spillere å ha møtt en så dyktig spiller, for det tar man med seg til neste gang, sier Sverige-sjefen.

Andersson mener Sveriges nedtur handler om de mange og mye omtalte skadeproblemene.

– Jeg vil aldri skylde på noe, men hvis man regner antall landskamper dette laget hadde, og hvor mange minutter de hadde spilt sammen før i dag ... Det ble kanskje for mange uerfarne samtidig, og vi ble hardt straffet, sier Andersson.

– Vi pleide å kalle dem lillebror

Han må tåle krass kritikk i svenske medier etter tapet mot Norge.

Den profilerte Aftonbladet-skribenten Erik Niva mener tapet rokker ved svenskenes stolthet og fotballidentitet.

– Vi pleide å kalle dem lillebror. Nå faller vi tungt mot et Norge som er større, styggere og bedre, mens vi selv forsøker sope sammen spillere til et landslag som fremstår mer og mer skjørt og ødelagt for hver kamp som spilles, for hver dag som går, skriver han i en kommentar etter kampen.

ROSER NORGE: Svenskenes landslagssjef Janne Andersson. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

Niva lot seg imponere av flere spillere på Norge søndag, skriver han.

– Berge dominerte midtbanen, Sørloth pløyde over ferske Gabriel Gudmundsson gang på gang og Erling Braut Haaland var det rovdyret som egentlig bare valgte seg ut hvilket bytte han skulle sette huggtennene sine i, skriver Aftonbladet-profilen.

Sverige-profil: – Livet går videre

Tottenham-spiller Dejan Kulusevski, som var blant Sveriges beste spillere på Ullevaal, virker ikke å ta tapet så forferdelig tungt.

Overfor NRK beskriver han kampen som «ok».

– Vi tapte, som ikke er bra. Av og til taper du av og til vinner du, livet går videre. Det er mer vi som taper matchen enn Norge som vinner den. De gjør mål på seks av våre feil, mener Kulusevski.

Han bruker bare ett ord for å beskrive Erling Braut Haaland, og det er «fantastisk».

– Hvorfor klarer dere ikke å stoppe ham?

– Vi må slutte å gjøre feil, svarer han kort.

– Hva tenker du om straffesparket Norge fikk?

– Jeg spurte Robin (Olsen) om det var straffe, og han sa det var straffe, så da er det straffe, analyserer den svenske profilen.

Han valgte samtidig å beskrive at «Nasjonsligaen ikke er viktig».

Expressen-kommentator Noa Bachner mener juni-samlingen har vært en stor nedtur.

– En ussel samling uansett hvordan man ser det. Åtte tap på 13 tellende kamper siden Ukraina i EM. Skadene saboterte poenget med at laget skulle øve på en ny spillestil, men gjennomføringen brister uansett og prestasjonene har ikke gitt inntrykk av forbedring. Tvert om. Kveldens tap er den mest plagsomme, skriver Bachner i Expressen.

Solbakken: – Det er noe på gang

I Norge-leiren er stemningen langt bedre. Landslagssjef Ståle Solbakken merket seg også at stemningen på Ullevaal var langt bedre enn vanlig søndag.

– Det handler litt om at vi har ligget nede. Vi har ikke vært i et sluttspill siden jeg spilte, og det er lenge siden. Det gjør at publikum kanskje har litt av den samme følelsen som det vi har. Det er noe på gang, de har litt tillit til det laget her, mener Solbakken.

Nasjonsliga-gruppespillet avsluttes med to kamper mot Slovenia (borte) og Serbia (hjemme) 24.- og 27. september.