Svenskene fortviler etter norsk bragd: «Jätteskräll»

– Det betyr alt. Jeg tror vi hadde vært ute hvis Joshua ikke hadde scoret der. Nå må vi ned og slå Romania, og vi må håpe at Sverige taper noen poeng, sier landslagskaptein Stefan Johansen til NRK.

Norge presset inn en verdifull og fortjent utligning på overtid mot den spanske stormakten.

Et fullsatt Ullevaal eksploderte i rødt, hvitt og blått. I pressesonen beskrev spillerne hvordan de ble løftet frem av et oppildnet hjemmepublikum. Håpet om en EM-plass ble plutselig forsterket.

Samtidig var utligningen en kalddusj for naboene i øst.

SIKKER: Her sørger Joshua King for 1-1 og poengdeling mot Spania.

– Surt

Nå er Sverige nødt til å slå Romania på bortebane hvis Norge og Spania vinner sine resterende kamper (se faktaboks).

«Norges chockmål på övertid», skriver Aftonbladet.

«Norska jätteskrällen i Sveriges kvalgrupp», skriver Expressen.

– Jeg kan ikke gjøre noe med det. Man vil alltid at de som er nærmest oss i gruppen skal tape, men det var bra at de ikke vant i alle fall, sa Sveriges landslagssjef Janne Andersson i C More-studioet.

SER FREMOVER: Sverige-sjef Janne Andersson. Foto: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Poenget betyr ikke bare at Norge melder seg på i kampen om 2.-plassen og en direktebillett til EM.

Spania ville i praksis spikret EM-plassen med seier. Tirsdag får svenskene besøk av Spania i Stockholm.

– Det er litt surt at Norge fikk uavgjort. Men vi visste at Spania-kampen blir viktig. Vi får like situasjonen vi er i, og jeg tror vi har en bra sjanse, sier Marcus Berg, ifølge SVT.

OPPGITT: Marcus Berg skulle gjerne sett at Norge tapte. Foto: Oscar Del Pozo / AFP

King: – To fordeler

Selv om Norge reddet ett poeng på tampen, er Sverige fortsatt i førersetet. Söta bror kan nemlig avgjøre alt på egen hånd.

Oppgaven er imidlertid blitt tøffere.

– Den ene fordelen vi har, er at Spania nå er revansjelystne. Og når Sverige skal ned til Romania, er det full stadion igjen, påpeker Joshua King.

Tirsdag må Romania spille for tomme tribuner med unntak av 200 tilreisende nordmenn og rumenske skolebarn.

Rumenerne ble straffet for tilskuerbråk, men hjemmesupporterne kan stille mannsterke når Sverige kommer på besøk i november.

Dette kan bli en nøkkelkamp også for Norge.

«En volleyskjutande Saúl Ñíguez såg ut att ha fiskat fram den svenska drömmen – en norsk torsk. Sen hoppade Kepa Arrizabalaga fram och boxade bort fångsten ur både spanska och svenska nävar på övertid», skriver SVT.

– Vi har kun fokus på oss selv, og vi har tre kamper som skal vinnes. Så får vi krysse fingrene for at de andre kan hjelpe oss litt mot Sverige, sier Johansen.

Slik kan Norge gå til EM Ekspandér faktaboks Norge må vinne sine resterende kamper mot Romania (borte), Færøyene (hjemme) og Malta (b).

Spania må vinne sine resterende kamper mot Sverige (b), Malta (h) og Romania (h).

Romania må ta minst ett poeng mot Sverige på hjemmebane.

Hvis Norge ikke kvalifiserer seg direkte til EM, venter en ny sjanse gjennom nasjonsligaen i mars 2020. Her venter i tilfelle én semifinale og én finale om en EM-billett.