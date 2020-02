– I dag må jeg si det var ekstra artig å vinne. Jeg var litt pessimist før start og trodde det skulle bli massespurt, men det var en hardere løype enn det jeg trodde, og en løype som skilte mer. Jeg er veldig, veldig, veldig fornøyd, sier en lettet Johaug.

Fikk konkurranse fra Sverige

Man er blitt vant til å se Johaug stikke av fra konkurrentene tidlig, men på søndagens tikilometer i Falun slet hun med å kvitte seg med Heidi Weng og svenske Ebba Andersson. De tre dannet en tettrio som holdt følge i rundt 19 minutter.

Svenske Ebba Andersson leverte et råsterkt løp på hjemmebane. Foto: Terje Pedersen

Men på den siste runden satte Johaug opp farten, og da måtte Weng takke for seg. Dermed lå det an til et spurtoppgjør mellom Andersson og Johaug, men i den nest siste bakken satte Johaug inn et rykk, og fikk den nødvendige avstanden før oppløpet.

Den taktiske manøveren sikret henne seier nummer 66.

– Jeg «fighta» med Ebba, men jeg klarte å rykke i den siste bakken, og hadde litt ekstra krefter til slutt, konkluderer Johaug.

Dermed ble det seier til Johaug, men det var nok en av dem som har kostet mest.

Karlsson startet bra, men falt på listene

– Visste du at det var i bakken du måtte gjøre det?

– Jeg kjente meg veldig bra i bakken, på spurtpoengene kjørte jeg på litt og kjente meg lett og fin i føttene. Og jeg hadde bestemt meg for å rykke der på sisterunden. Så prøvde jeg å kjøre ut på sisterunden, og vi fikk en liten luke til Heidi der, sier hun.

Johaug delte pallen med Andersson og Weng. Foto: Henrik Montgomery/TT / Henrik Montgomery/TT

Andersson har vært ute med skade i deler av sesongen, men viste at hun nå er tilbake på sitt sterkeste. Da er hun også en av de få som kan gi Johaug virkelig motstand på distanse.

Svenske Frida Karlsson var tilbake i verdenscupen etter noen måneder med startnekt, siden hun i likhet med Ingvild Flugstad Østberg ikke oppfylte helsekravene.

Karlsson hadde et sent startnummer og måtte derfor manøvrere seg fremover i feltet. Hun passerte løper etter løper, og var til slutt like bak tettrioen. Hun endte som nummer ni, etter å ha fått det tungt på slutten.

Imponerende av Fossesholm

Også det norske stortalentet Helene Marie Fossesholm gikk seg kraftig opp fra et sent startnummer, og ble til slutt nummer fem - med fall.

– Da jeg så at Finn (Haagen Krogh) klatret opp fra startnummer 64 under herrenes løp skjønte jeg at det er fullt mulig å klatre langt opp. Jeg forsøkte å ikke stresse i starten, men samtidig må man også gå litt på fordi alle vil fram, sier Fossesholm.

Hun er fornøyd med å være 37 sekunder bak Johaug i mål, men irritert over at den offensive innstillingen førte til at hun falt.

– Men, den som intet våger, intet vinner, sier 18-åringen fra Øvre Eiker som snart skal til junior-VM som storfavoritt.