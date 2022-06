Svenske supportere protesterte mot «hater Norge»-rop

Det var naturlig nok høylytt piping fra hjemmesupporterne da Erling Braut Haaland sendte Norge opp i 2-0 på Friends arena søndag kveld.

Ifølge Expressen og Aftonbladet kom det også flere «hater Norge»-rop i kjølvannet av scoringen. Heller ikke det er uvanlig å høre på fotballstadioner, men ropene falt ikke i god jord hos «Gula väggen».

Organisasjonen arrangerer reiser og samlinger i forbindelse med Sveriges landskamper.

– Ikke noe vi står bak

Administrerende direktør Andreas Richt forteller til Expressen at de ville gjøre en markering da de hørte ropene.

– Det var cirka et kvarter igjen av kampen da «vi hater Norge» ble ropt for tredje gang. Det står vi ikke bak. Da forlot vi gruppa. Hat er ikke noe vi står bak, sier Richt til Expressen.

NRK la ikke merke til ropene mot slutten av kampen, og det var heller ikke synlig at gulkledde forsvant fra kortsiden.

Richt anslår at det er et hundretalls i deres kjernekrets som deler hans oppfatning.

– Generelt er tribunekulturen for det svenske landslaget veldig god, men budskapet her er å la hatet være hjemme, sier Richt, som også har forståelse for at ikke alle er enige med ham.

NRK har mandag forsøkt å komme i kontakt med Richt uten hell.

«Camp Sweden», som er en ideell supporterorganisasjon, støtter Richt i at hatrop ikke hører hjemme på landskamper.

– Det skal ikke ropes «vi hater Norge», som det ble gjort et par ganger. Jeg har ingen anelse om hvem det var, men det er absolutt ikke greit, sier talskvinne Åsa Kjersel i «Camp Sweden» til Aftonbladet.

Straffekontrovers

Haaland feiret det nevnte 2-0-målet ved å hysje på det svenske publikummet, men det var særlig 1-0-målet som ble diskutert i kjølvannet av kampen.

Svenskene syntes nemlig de ble totalt bortdømt da Morten Thorsby ble tildelt straffespark.

Landslagssjef Janne Andersson var rasende og mente det var bedre å droppe VAR siden dette straffesparket ble stående.

Da landslagssjef Ståle Solbakken møtte NRK og norsk presse mandag, hadde han fått sett nøyere på situasjonen.

– Den kan dømmes, for det er kontakt. Det er vel mer måten Morten kanskje faller på etterpå. Men det er kontakt, og han kommer litt ut av balanse, så du kan ikke si kategorisk at det ikke er straffe fordi han er på ham, sa Solbakken til NRK.

Morten Thorsby.

– Og så kan du godt forstå svenskene, som sier at den er billig. Det forstår jeg veldig godt, og det hadde sikkert vi argumentert kraftig for selv, også. Men det går ikke an å kategorisk avvise at det er kontakt og dermed straffe, fortsatte landslagssjefen.

– Hvis dommeren ikke hadde blåst – tror du VAR hadde tatt den da?

– Nei, slo Solbakken fast.

Thorsby selv påpekte etter kampen at det var kontakt.

– Jeg mener han tar fra meg en stor scoringsmulighet, og jeg kommer ut av balanse og faller. Straffesituasjonen er ikke hundre prosent klar. Jeg føler det er en 50–50 situasjon hvor man kan dømme begge veier. Vi har VAR. Hadde det vært ren filming, hadde VAR grepet inn. Det var det ikke. Det var et touch. Jeg mener det var riktig å dømme straffe, sa Thorsby til NRK.