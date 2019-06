Svenske stjerner slakter bruken av videodømming i VM: – Bruker VAR i hjel

– Det blir VAR-avgjørelser hele tiden og det er mentalt vanskelig å forholde seg til, men det er som det er, sa en oppgitt Caroline Seger til NRK etter 1–0 seieren over Canada som sikret VM-kvartfinale mandag kveld.

SKEPTISK: Caroline Seger (i midten) mener VAR påvirker VM-kampene i for stor grad. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

Etter pause, på stillingen 1–0 til svenskene, måtte Seger vente flere minutter fra dommer Kate Jacewicz pekte på straffemerket, før dommeren trakk tilbake straffen etter å ha sett situasjonen flere ganger. Hun dømte offside for situasjonen i forkant i stedet.

– Det er en mental påkjenning. Man forsøker å forbedere seg til en scenario og står der i fire minutter, men så ender det ikke opp med noen straffe. Og da må man omstille igjen, forklarer Sveriges landslagskaptein, som påpeker at hun alltid har vært skeptisk til verktøyet.

Savner mer fingerspissfølelse

I flere av kampene i VM har det vært mer fokus på VAR enn noe annet. Før tirsdagens åttedelsfinaler har det vært 29 VAR-avgjørelser på 42 kamper, hvor 25 av tilfellene har ført til at dommeren har endret avgjørelser etter å ha sett situasjonen på VAR-skjermen og kommunisert med VAR-rommet.

VENTER: De svenske spillerne venter på VAR-avgjørelse i åttedelsfinalen mot Canada. Foto: Lucy Nicholson / Reuters

Både Seger og Sveriges måltyv, Kosovare Asllan, reagerer på hvor ofte videodømming brukes i VM, og på hvor lang tid det tar hver gang det brukes.

– De hadde VAR i herre-VM også, men i vårt mesterskap synes jeg dommerne har brukt VAR altfor mye. De bruker VAR i hjel. Jeg synes de må ha mer fingerspissfølelse, forteller Asllan.

Underveis i VM har også andre vært kritiske til at VAR stjeler for mye av oppmerksomheten fra selve kampene.

Tirsdag skrev svenske Aftonbladet at FIFA nå har kalt inn til et ekstraordinært møte om det omdiskuterte videodømmingsverktøyet. Møtet skal ifølge avisen holdes klokken 15 onsdag, der FIFA trolig kommer til å komme med en redegjørelse.

– Må være tålmodige

Martin Sjögren, landslagssjef for Norge, sier han er positiv til VAR, men mener det fremdeles er utviklingsmuligheter for bruken av det.

– Et av problemene er at det blir for lange pauser. Det tar for lang tid å komme til avgjørelsene. Vi har tilleggstid på sju, åtte og ni minutter, og det er klart at det blir for lange avbrudd i kampene.

NRKs fotballekspert Melissa Wiik forstår frustrasjonen rundt VAR i VM, men ber spillere og publikum om å ha tålmodighet.

– Vi er i en startfase hvor enkelte er skeptiske og irriterte. Men vi må være litt tålmodige og gi VAR en sjanse. Og så håper jeg dommerne kan ta enda raskere avgjørelser i kombinasjon med dem som sitter i VAR-rommet slik at kampene ikke blir så oppstykket.